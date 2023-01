Kiko Hernández, contra Gloria Camila por acusarle de inventarse un cáncer: "Tu padre mató a un hombre"

Kiko Hernández ha explotado en la tarde de este jueves 19 de enero contra Gloria Camila Ortega después de las declaraciones de la hija de Rocío Jurado en sus redes sociales, donde afea la actitud del colaborador de Telecinco.

Todo comenzaba el pasado miércoles, cuando Hernández aseguraba que padre e hija habrían adquirido la licencia de un restaurante cercano a su lugar de residencia. Además, mientras daba la información, el colaborador imitaba la forma de andar del torero, algo que hacía explotar a su hija.

"Además de ser ridículo, tener poca ética, poca humanidad, reírte y tener epicaricacia en tus comentarios, cariño, déjame decirte que es errónea tu información. Pero de ser así, decirte que al menos tendríamos un restaurante, pero no nos inventaríamos tener una enfermedad como un cáncer", se podía leer en el Instagram de Gloria Camila.

Gloria Camila Ortega cargo anoche contra Kiko Hernández en sus redes sociales ¿responderá Kiko? #yoveosalvame pic.twitter.com/pPTvyQhfEw — Srta Cotilleo❄️ (@Srtacotilleo) January 19, 2023

Gloria Camila hace referencia a una información que recorrió los platós de Telecinco el pasado 2008, cuando se comentaba que, presuntamente, Kiko Hernández había confesado padecer cáncer de páncreas.

El colaborador ha aprovechado su presencia en Sálvame para responderle: "Hoy voy a ser suave porque es el cumpleaños de mis hijas", comenzaba. "Muy mal no lo habré hecho si en 20 años de carrera, lo único que tengas que decir malo sobre mí es una información que se inventaron hace 12, 13 o 14 años. Yo pensaba que eras inteligente, pero recurrir a eso demuestra que eres gilipollas y que no tienes argumentos", aseguraba.

"Yo no me he reído de tu padre, solo hice una broma de cómo anda tu padre. Si yo quisiera reírme de tu padre empezaría a hablar de todas las mierdas que tiene: de que mató a un hombre, de que iba borracho... Si quisiera hacer daño diría eso, que tu padre ha matado a una persona por ir borracho perdido", continuaba.

"Rocío Carrasco encontró una nota donde decía que a las 8:00 horas de la mañana ya le había dado la primera hostia. Tú fuiste a pedir la nota y te escondiste cuando la viste. Si quisiera hacer daño diría que habéis quedado defenestrados por Rocío Carrasco, que sois unos mierdas y unos lameculos del 'ser'. Esconderos debajo de la cama porque tenéis mucho que callar. ¡Asquerosos!", gritaba mientras el plató guardaba silencio.

Pero su discurso no terminaba ahí, y añadía: "A los 19 años te pillaban de botellón y pegando a todo Dios... ¡qué imágenes tan bonitas! Te han dado una educación...".

Kiko Hernández contesta a Gloria Camorra:

"Si quisiera hacer daño os diría que sois unos lamecul0s del Ser y unos mierdas que tenéis mucho que callar, escondeos debajo de las piedras y no salgáis "👏💃#APOYOROCIO19E #yoveosalvame pic.twitter.com/XUnrtoCrFT — pink ✵ (@Pink_1234__) January 19, 2023

