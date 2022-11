Lucas: "Nosotros preferimos ver Eurovisión desde casa y con palomitas, nunca nos hemos replanteado ir"

Andy y Lucas tendrán el honor de poner las primeras notas musicales de la Navidad en Málaga. Después de que Vanesa Martín pulse el botón que encenderá el alumbrado navideño de la ciudad, los gaditanos entonarán temas como Son de amores, Tanto la quería o Y en tu ventana, con los que toda una generación ha crecido -e incluso ellos mismos-. Hablamos con Lucas para conocer más detalles de este concierto navideño y para conocer en qué situación se encuentra el grupo tras veinte años de carrera.

Lucas, actuáis en el encendido del nuevo alumbrado de calle Larios. ¿Cómo va a ser el concierto? Imagino que con este veinte aniversario la gente va a escuchar vuestras canciones más clásicas e inolvidables... Pero ¿habrá algún villancico en el concierto?

Villancicos no creo que nos atrevamos. No tenemos tanto valor, puesto que no somos mucho de villancicos... De vez en cuando nos arrancamos por flamenquito, pero creo que no será el caso. Solo nos dan una hora para actuar porque en cuanto acabemos habrá otro pase de luz y sonido. Nosotros vamos a ir a darle chicha al repertorio y a darle a la gente lo que quiere, claro que sí.

Sin ser tanto de villancicos, ¿eres de celebrar a tope la Navidad?

(Risas) Solo te digo que en alguna ocasión hemos sido casi cien en casa. Es una fiesta que me encanta. Ves a la familia, las calles llenas de luces bonitas... Ahora que somos padres se vive de otra manera, con más ilusión. Aunque parezca al contrario, cuanto más crezco, más me gusta y ya tengo ganas de que llegue la Navidad.

¿Andy y Lucas pasan juntos la Navidad?

Pues fíjate que no. Vivimos en lugares diferentes. Yo llego nueve años viviendo en un pueblo a las afueras de Madrid y Andy sigue en Cádiz.

Hablamos de Navidad, pero no de Málaga, que es el otro punto importante del concierto que dais este sábado. ¿Qué ha sido Málaga para vosotros como artistas? Creo que no hay feria a la que no hayáis faltado casi. Málaga no entiende un festejo sin vosotros...

Literal, ¿eh? A pocas ferias hemos faltado nosotros, y qué honor. Imagino que al gustar el espectáculo que damos, nos llaman año tras año, porque sé de buena tinta que el Ayuntamiento tiene veinte grupos entre los que elegir y siempre salimos ganando nosotros, así que imagino que Málaga nos quiere mucho. Cada vez que vamos después de un año o dos se multiplica por cinco el público que va a nuestros conciertos.

Sin duda Málaga ha sido importante en vuestra carrera. ¿Recuerdas alguna anécdota aquí?

Pues así simpática no se me viene a la mente, pero seguro que las hay. Lo que sí recuerdo grabado en mi mente es ver a mi padre entre el público una de esas ferias... Fue uno de los últimos conciertos que vio y eso siempre lo voy a recordar con cariño.

2022 os ha servido de balance, puesto que en 2023 sacáis disco de colaboraciones para celebrar los veinte años que lleváis en la música. ¿Qué es el éxito para el Lucas de ahora y qué era el éxito para el de hace veinte años?

Sin duda para los Andy y Lucas de los inicios el éxito era ser el que ligara más. Éramos unos niños. Ahora creo que el éxito es satisfacer a nuestro público, que es soberano. Hay que estar a la altura de la marca Andy y Lucas, hay que hacer bien nuestro trabajo y no faltarle jamás al público el respeto. El dinero que se nos da al hacer un concierto cuando un ayuntamiento nos contrata no deja de salir del pueblo. Hay que hacer conciertos dignos, a la altura de la localidad y hacerles disfrutar. Al final para eso existe una Concejalía de Fiestas, para que el pueblo o la ciudad se lo pase bien y eche un buen rato.

Yo soy muy meticuloso. Lo paso fatal si sale algo mal. Trato de cuidar todo al detalle, más allá de las canciones, trato de ir siempre con un equipo digno de Champions League.

Hablas de lo meticuloso que eres. Creo que es necesario cuando habéis decidido ir sin sello discográfico y gestionando vosotros mismos la relación con la prensa y vuestras propias redes sociales. ¿Por qué? ¿Sois de los que no creen en las discográficas?

Sin Sony, que fue con quien empezamos, siempre me van a faltar palabras para agradecerle todo, puesto que gracias a ellos estamos donde estamos. Es cierto que cuando la cosa se acaba la cosa con Sony las cosas se complican porque no es sencillo gestionar tú solo el trabajo de varias personas. Tienes que ser solvente, responsable para decidir sobre videoclips, portadas, músicos, viajes...

Gracias a Dios, somos personas que contábamos con un colchón para poder iniciar este camino solos y con la fuerza y la constancia que hay que tener para ello. Nos compenetramos muy bien. Andy es consciente del rol que juega dentro del dúo. Él ayuda muchísimo haciendo una cosa: confiando en mí. Yo me pego muchas horas al teléfono por las mañanas; trabajas siete veces más que cuando estás en una discográfica, pero te sientes más realizado... Eso sí, si fallo en algo siento que fallo a mis propios ideales, soy un tío muy serio para esto.

A nosotros nos va muy bien así. Todo está bien controlado y tenemos quien se encarga de los viajes, del merchandising... Todo viento en popa a toda vela.

El nuevo disco iba a salir con 12 canciones y ya vais por 23... ¿Tantos amigos quieren colaborar con vosotros?

Totalmente verídico. Iban a ser doce canciones y ya vamos por 23, espero que no salga ninguno más diciendo que quiere participar, que ya falta que cante el perro... (Risas)

Hay canciones en las que metemos a dos compañeros, por resumir. Los temas escogidos para el repertorio yo creo que son los que el público quiere, eso estaba claro.

El disco da joyitas como ver a Abraham Mateo cantar con vosotros y Lérica Son de amores. Son mezclas la mar de curiosas. ¿Cuál es para vosotros esa colaboración del disco que jamás creíais que ibais a hacer?

Tenemos Quiero ser tu sueño versión carnaval. La hemos hecho modo pasodoble con nuestros amigos Los Rebujitos. Ha quedado brutal y lo que me sorprende es que jamás pensé que iba a ver una canción mía hecha pasodoble. Se me ha hecho rarísimo.

Carnaval, qué maravilla. Andy ha tenido pasado carnavalero ¿Y tú?

Yo no, qué va. Yo veo los toros desde la barrera. Andy estuvo participando, pero creo que anda algo desencantado. Está quemado. Yo le dije: "Anda, déjate de carnaval y céntrate en Andy y Lucas". (Risas)

¿Y Andy y Lucas han sabido adaptarse rápido al panorama musical actual?

Nosotros nos hemos acoplado a la fórmula del single a single para vender individualmente los temas y dar pildoritas del disco. Al final es lógico y lo creemos así, hay que reinventarse. Cuando sacas el disco se acaba el recorrido de este. Con esta fórmula le das más vida en el tiempo. Además, en este caso es un homenaje a nuestra carrera y creo que tiene aún más sentido ir poco a poco, porque hay que gestionar mil cosas con muchos compañeros que nos acompañan. El último videoclip que hemos sacado ha sido con el gran Paco Candela.

Ahora la gente se rinde ante el Benidorm Fest. ¿Os veis a estas alturas en algo así? ¿Andy y Lucas en Eurovisión?

Nunca se nos ha replanteado ni nos lo hemos replanteado, vamos. Creo que nos pilla en otra era. Ahora mismo tenemos nuestra carrera tan bien enfilada que no se plantea uno algo así. Oye, pero que lo veo con palomitas en mi casa el sábado por la noche. Es que si quedas entre los cinco primeros, genial... pero como quedes último, a lo mejor puedes cargarte tu carrera, esa que has ido labrándote en años. De momento... en casa se ve mejor.

¿Veinte años después qué le queda por cumplir a Andy y Lucas? Si no es Eurovisión... algún sueño debe haber por ahí.

A mí me encantaría, por soñar, que nos dieran la Medalla de Oro de Andalucía y mi madre lo viera en vida. Me haría mucha ilusión. Creo que llevamos la marca Andalucía por todos los lugares, no solo de España, sino del mundo entero. Siempre ponemos en lo más alto Andalucía. Además, creo que mucha gente no sabe que somos uno de los grupos españoles más queridos en Estados Unidos, pero creo que eso es culpa nuestra por no tener un marketing más fuerte.

