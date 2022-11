Robert Tannion, director artístico de 'Crystal': "Es una experiencia que tiene vida propia, crece con el tiempo"

El Circo del Sol llega a Málaga del 10 al 18 de diciembre con un espectáculo donde el circo y el patinaje se abrazan: Crystal. Este show que levanta pasiones allá por donde va nació en 2017, pero su director artístico, Robert Tannion asegura que el que lo vio en los comienzos y el que lo vea ahora se dará cuenta de lo mucho que ha evolucionado. "Verá cosas diferentes, aún con una pandemia por medio", asegura. Hablamos con él para conocer un poco más de Crystal y de su trabajo en esta compañía del Circo del Sol en la que siempre había soñado trabajar.

Hay quien no sabe qué es un director artístico. ¿Cómo le explicarías cuál es tu trabajo? ¿Cómo son tus rutinas profesionales?

(Risas) La verdad es que es un misterio para mucha gente. Yo me encargo de la calidad del espectáculo. Soy el principal responsable de que todo esté lo mejor posible que se pueda en todo momento. Yo aseguro que el público recibe el mejor espectáculo que podemos hacer con las condiciones que se den en el día. ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces que tengo tres personas enfermas con Covid o lesionadas, un fallo técnico... y entonces las cosas cambian y tengo que hacer yo malabares para asegurar que no reducimos la calidad del espectáculo.

Yo soy el que no se corta en decir que por ejemplo un peinado hay que mejorarlo porque la actriz parece que acaba de despertarse, o que ese vestido no está igual que el resto. Mi trabajo tiene un poco de management, de arte...

¿Qué es entonces lo mejor de tu trabajo?

Lo mejor es que trabajo con muchísima gente en un trabajo que amo profundamente en una compañía que me trata con respeto y que tiene muchos valores. Además, estoy en una compañía multicultural. Ten en cuenta que entre todos los trabajadores, que somos 93, hay 18 idiomas diferentes y personas procedentes de 25 países distintos. Aprendes mucho de ellos.

Cuando hablamos del circo como un arte internacional, en el Circo del Sol es literalmente. Celebramos tradiciones que no sabía, respetamos valores que son importantes para personas diferentes. Gracias al Circo del Sol tengo una visión del mundo más compleja que me hace mejor persona.

Un instante de Crystal. Olivier Brajon

¿Y lo peor?

No tengo tiempo. Yo digo que vivimos como un artista de Rock & Roll haciendo estadios. El tiempo siempre está en nuestra contra. Los montajes y desmontajes son milimétricos. Llega un momento en el que tienes que aprender a priorizar, porque te agobias. Yo puedo tener cinco incendios [llama así a los imprevistos], y tengo que saber en qué orden tengo que gestionarlos. No es fácil.

¿Cómo definirías el espectáculo de Crystal? ¿Qué se va a encontrar el espectador? Porque me consta que tiene mucho trasfondo y añade el patinaje.

Hay muchísimas capas en esta experiencia. Yo siempre veo Crystal como una experiencia. Crystal es la protagonista, una adolescente hundida, frustrada. Vive una etapa por la que todos hemos pasado. Así que decide acabar con sus frustraciones patinando en un lago y es allí donde entra en un mundo en donde se encuentra con su propio reflejo, que le guía.

A través de la escritura y la creatividad, Crystal comienza a afrontar sus sombras buscando maneras de entender a su familia, aprende a gestionar su primer amor y reflexiona sobre si ese trabajo que todos tienen será para ella... A mí me encanta que hay un momento en el que Crystal toca fondo al caer al agua y vemos en ella esa duda de tener que elegir entre seguir luchando o ahogarse. Esta parte toca el corazón a cualquiera. Es lo más hermoso de Crystal, su narrativa, que puede representar a cualquier persona. Esta historia es el vehículo para destacar más aún el abrazo del circo y el patinaje.

En Crystal contamos con todo tipo de patinaje. Del artístico al extremo. Para el que crea que no le gustará un espectáculo dulce, aquí tenemos de todo. Si te gustan los Red Bull X Games, te gustará Crystal.

El patinaje da dulzura y belleza al espectáculo. Todo se mueve como el agua y respira como unos pulmones. Con el circo a secas se sufre más y a veces piensas: "No hagas eso, te vas a caer". El patinaje sirve de guía al espectador y le sorprende muchísimo.

Una imagen del montaje. Olivier Brajon

¿Por dónde se empieza a montar un espectáculo así hasta que encajen todas las piezas?

El espectáculo estrenó en 2017 y los directores conceptuales son una pareja canadiense. Llevan 38 años haciendo espectáculos para la compañía. Se pasan los meses haciendo experimentos que funcionan y fracasan para llevar a lo más alto al circo. Uno de ellos era el género del patinaje sobre hielo, que salió hacia delante.

Hay compañías que hacen bien los proyectos de patinaje sobre hielo, pero ellos trabajaron para hacer un pack completo. El patinaje hace que te tengas que replantear muchas cosas. Cómo iluminar a 35 personas sobre hielo con un foco, cómo hacemos trajes que no se mojen, cómo hacemos que la humedad no dañe los instrumentos de los músicos... Si te soy sincero, aún no sé cómo hacemos cosas como lo del tema de la iluminación. Llevo desde 2019 trabajando en el espectáculo y sigo sin entender cómo lo hacen los técnicos. Veo el resultado, pero no entiendo cómo trabajan, con el 3D incluido.

Tiene si no me equivoco cinco años. A día de hoy está todo como tú esperabas cuando llegaste?¿ O eres de esos inconformistas que siempre tiene algo que mejorar y se siguen puliendo cosas

Yo siempre digo que el espectáculo que veas un sábado será diferente al del lunes. Con un espectáculo como este, te tienes que asegurar que todo sea algo vivo, efímero. Hay muchísimos elementos que están en juego y creo que lo que me encanta de este show es que no es un libro que tiene un texto determinado con unas páginas concretas. El espectáculo siempre tiene que vivir y seguir desarrollándose. Este año, reconstruyendo el espectáculo, hemos repensado todo el número de malabares. Hemos añadido una plataforma que puede girar por el hielo.

A modo de anécdota, la semana pasada estaba con mi jefa, de Montreal. Ella es la directora de calidad del espectáculo. Nos sentamos delante del espectáculo y en una escena romántica donde aparecen dos personas enamorándose ambos nos miramos y dijimos que faltaba algo. Así que nos pusimos a pulirlo hasta que estuviera perfecto a modo de prueba y error. A veces, hay que cambiar cosas para conseguir transmitir lo que queremos.

El que lo vio al principio ya no verá lo mismo. Uno de sus creadores vino a verlo en Estados Unidos y fue consciente de todos los cambios que se habían hecho. El espectáculo tiene su propia vida y va creciendo.

Un momento del espectáculo. Olivier Brajon

Crystal es el primer y único espectáculo en gira del Cirque du Soleil que incorpora varias canciones pop remasterizadas en la banda sonora de un espectáculo: Halo de Beyoncé, Beautiful Day de U2, Sinnerman de Nina Simone y Chandelier de Sia. Introducirlas en el circo del sol coreográficamente hablando ha sido fácil?

Es el primer espectáculo del Circo del Sol en el que usamos canciones populares, como bien dices. Me encanta no solo el uso de la canción que todos conocemos, sino qué transmite emocionalmente este tema al espectáculo. Ayuda a llevar al público a sentir lo que creemos que Crystal está sintiendo. Chandelier significa el momento en el que da el paso de salir fuera de casa. En España suele ser cuando eres más mayor, pero en Australia, de donde soy yo, a los 18 años son "libres", por así decirlo. Chandelier representa ese salto, esa libertad. Le va a encantar al público... y no digo más.

