El Circo del Sol explica por qué usar agua en el escenario era una locura y cómo lo resuelven en 'Luzia'

El estreno de Luzia en Europa es uno de los momentos más importantes para la historia del Cirque du Soleil. La compañía llega el 14 de julio a Alicante y el director de este montaje, Daniele Finzi Pasca, explica para El Español qué se puede esperar de este viaje para toda la familia inspirado en la cultura mexicana con que regresan a los escenarios tras el parón de la pandemia.

"El hecho de regresar en una carpa es una fiesta para todos nosotros", subraya Finzi Pasca. Y que la gira europea haya arrancado en España tiene un componente especial: "La relación es muy fuerte, siempre el circo fue acogido con mucho entusiasmo y tuvimos muchos artistas españoles, es un fuerte vínculo".

Finzi Pasca vivió diez años en México "y después de haber creado Corteo con una fuerte influencia de mis raíces en Italia y un mundo felliniano, cuando estábamos hablando de una nueva creación me surgió la idea de retratar la mística mexicana, el aspecto mágico de esa tierra".

Impulsar la poesía

Y para exprimirla, como dice en su español con fuerte acento italiano, lo plantea de muchas formas distintas. Entre ellas, con la idea de "crear sorpresa" con el uso del agua en diversos números. "El hecho de dialogar en un sentido acrobático con elementos nuevos en un espectáculo de carpa era una opción absolutamente loca e imposible. Y lo logramos en ocasiones para crear sorpresa y poética en el escenario con desafíos".

Apostar por ella tiene otro fin, puntualiza, no se trata de una elección porque sí. "No es el agua porque no se pueda hacer de otra forma los números clásicos, cada vez se trata de hacerlo de una manera distinta, más profunda. Buscamos artistas que tengan un diálogo con su arte muy peculiar, muy personal", explica.

Y ahí lo compara con la música. De la misma forma que diferentes músicos interpretan una fuga de Bach y las notas son las mismas pero la interpretación crea un algo, un diálogo con el compositor, "también con el mundo de la acrobacia, que crean algo que era misterioso segundos antes. Y lo consiguen porque lo hacen personal. Nosotros les ayudamos a encontrar ese camino".

Los detalles que hacen país

"Ese fue el inicio, fue como lanzar una pista que rebotó enseguida en el mundo del Cirque du Soleil, y que gustó mucho". Entre las múltiples propuestas que tiene esta compañía internacional, la apuesta por la cultura latina pasa por su filtro para atraer a un público de todo el mundo.

La suma de detalles es el punto de partida que escoge Finzi Pasca para sus direcciones. Y un recuerdo de la infancia le sirve para representar la magia del proceso. "Una vez que fui a Palermo con mi madre, con unas playas llenas de piedritas, era muy extraño porque cada cincuenta pasos se agachaba y recolectaba una piedra de las millones que había y decía que era bonita y se la ponía en la bolsa. ¡Había millones y no sé por qué cada tanto la cogía para llevársela a casa!".

"Escoger un detalle es muchas veces una cuestión de intuición. Es muy difícil de explicarlo porque llega así. Está claro que hay una labor de búsqueda porque si escojo una blanca después puedo decir hoy las cojo blancas o no, solo vermellas. Es una forma de trabajar con la intuición. Y después de mucho tiempo está guiada por sutil maestría, de un lenguaje entre creadores".

En Luzia lo ha aplicado colaborando de nuevo "con amigos de muchos años con los que hicimos cosas juntas y fue reencontrarse con gente del Cirque du Soleil de los estudios con los que me gusta dialogar sobre los desafíos que se pueden intentar en el mundo acrobático". Y ya fuera un plan o "una maravillosa intuición", con este montaje reanudan las relaciones con España.

La poesía en el atleta

La apuesta por la poesía es la que les permite diferenciarse de lo que sería un espectáculo hecho con atletas, aunque muchos procedan del deporte profesional. "Un atleta es más alto, más, más, etcétera. La diferencia sutil entre un gesto acrobático y un gesto rítmico, malgrado sean idénticas, le pones un sentido y se vuelve mucho más un gesto danzante, un pensamiento en movimiento, como decía Unamuno".

Ese es el que considera su trabajo: "Encontrar increíbles gimnastas y transformarlos en este término a veces un poco abusado de artista, porque a veces se abusa en el mundo del circo y se le llama a cualquiera que sube al escenario". "La idea de transformarlos cada día en un artista significa dar pensamiento, volumen, espesor a lo que uno está haciendo. Ese es el camino. El mío con certeza. Pero varios directores del circo pensamos eso e iniciamos el camino del nouveau circ", añade. Ese movimiento que trataba de dar sentido y razones para hacer más teatral al circo es el que le da ese volumen, concluye.

Luzia significa algo más para Alicante. Este es el primer montaje que llega a la ciudad después del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento para exhibir sus obras. "Cuando se crean vínculos más profundos con una comunidad es siempre más una fiesta porque se podrán desarrollar cosas juntos, no simplemente llegar y presentar un espectáculo. Cuando pasan estas cosas son simplemente felicidad, es como el sello de una historia de amor".

