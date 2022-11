5 rincones mágicos que tienes que descubrir en la Costa del Sol.

Seguramente crees que has recorrido de punta a punta de la provincia de Málaga y eres ese amigo del grupo que está harto de proponer planes que siempre acaban con la misma respuesta del resto: "Nah, ahí ya he ido, piensa otro sitio". Parece que ya llega el frío y uno se despide ya definitivamente de esas tardes de playa infinitas (y baratas) y hay que ir haciendo una buena lista de lugares mágicos para el otoño y el invierno con los que sorprender a los nuestros. Desde ese bar curioso que no dejará indiferente a nadie, hasta lugares donde tendrás planes alternativos para echar el día en familia. Aquí te dejamos una selección de algunos de ellos:

La estupa de Benalmádena

La Estupa de la Iluminación es una estupa budista tibetana ubicada en la localidad malagueña de Benalmádena. Si eres de Málaga, seguro que la recuerdas como un edificio blanco y dorado muy llamativo visible desde la Autovía del Mediterráneo -que todos veíamos cada vez que visitábamos el Tivoli-.

Se trata de uno de los templos budistas más grandes de Occidente, inaugurado en octubre de 2003. Está dirigida y administrada por la Asociación Cultural Karma Kagyu de Benalmádena y su guía espiritual es el 17° Gyalwa Karmapa Tinley Thaye Dorje.

Según cuentan las enseñanzas budistas, hay ocho tipos de estupas tibetanas, cada una representa un evento importante en la vida de Buda. La de la iluminación simboliza la mente totalmente despierta, la iluminación de Buda. La estupa se construyó con instrucciones exactas y tanto el diseño como las proporciones se han cuidado al detalle.

La estupa. Google Maps

La estupa está abierta de martes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 18.30. Los domingos cierra a las 17.30 horas por motivos de preparación de la sala de meditación. La meditación guiada está disponible los domingos a partir de las seis de la tarde.

Aunque acudas mientras que está cerrada, también merece la pena ir puesto que desde su exterior puedes disfrutar unas vistas del municipio maravillosas. Puedes disfrutar en un banco con buena compañía.

El mariposario

Justo al lado de la estupa se ubica otro edificio mágico, el mariposario de Benalmádena, donde residen más de 1.500 mariposas exóticas de todo el mundo. Se trata de un paraíso tropical donde se puede ver el ciclo vital de una mariposa. Los más pequeños -y mayores- pueden disfrutar aprendiendo cómo nacen y se reproducen estos pequeños y adorables insectos.

El precio de las entradas es de 10 euros para los adultos, pero si se compran online estas tienen un coste de 8,50 euros. En cuanto a los niños y los mayores de 65 años, las entradas tienen un precio de 7,50 online -8,50 en taquilla-.

Los tres calderos

Si hablamos de magia literal, quizá a los amantes de uno de los magos más famosos de la historia, creado por la escritora J.K Rowling, les encante esta opción: el restaurante Los tres calderos.

Este restaurante tematizado es todo un éxito en Fuengirola, donde se ubica. Los fans de la saga pueden degustar raíces fritas, hamburguesa de dragón o gyozas de hipogrifo en el interior de un restaurante inspirado en el castillo de Hogwarts.

Además, que no tengan miedo los fanes de casas concretas que en Los tres calderos hay hueco para todos los alumnos: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Cada una de las casas tiene una sección del restaurante diferente y a la hora de reservar los comensales pueden elegir en qué casa quieren estar en función de sus gustos y fanatismo.

Además de comer bien, te aseguramos que si visitas Los Tres Calderos, vas a llevarte a casa el carrete del móvil repleto de imágenes con las que fliparán tus seguidores de Instagram. Está abierto de martes a domingo y si quieres reservar una mesa, recuerda que solo atienden vía WhatsApp.

Cuevas de Nerja

Para los amantes de lo natural, seguro que las Cuevas de Nerja serán un entorno de lo más mágico. Se trata de una de las cuevas más famosas y espectaculares de toda España, declarada Bien de Interés Cultural en 2006.

Pocos lo saben, pero en su interior de la Sala del Cataclismo hay una columna central que sirve de eje en la cueva para el turista. Dicha columna apareció en el Libro Guinness de los Récords en 1977. En el mismo se incluía a la cueva de Nerja como la cavidad que albergaba la columna más grande del mundo. De hecho, mide 32 metros desde el techo hasta el suelo y su diámetro máximo es de 18 metros.

Su horario habitual es de 9.30 a 16.30 horas; siendo la última entrada a las 15.20 horas. Del 23 de junio al 11 de septiembre y en Semana Santa es de 9.30 a 19.00 horas; última entrada a las 18.00 horas.

Está abierta todos los días del año a excepción del 1 de enero y el 15 de mayo.

Genalguacil

Dicen que el arte es magia, así que aunque está en la zona rural de Málaga y no en el litoral, hemos decidido añadir este pueblo-museo, así se definen, a la lista. Está entre los pueblos más bonitos de España y no es para menos. Sus callejones, estrechos y blancos; sus paisajes, ligados a la Serranía de Ronda (Málaga); y su iniciativa artística son motivos para que cientos de visitantes la elijan como destino turístico cada año.

Sus callejones están llenos de exposiciones y galerías de arte. Pasear por Genalguacil es descubrir sorpresas a cada minuto en un paisaje de película. Se trata de un pueblo en el que muchos artistas tienen sus talleres y sus propias casas, por lo que si te apetece, siempre puedes volver a casa con una obra de arte de recuerdo.

