Ana María Aldón e Isabel Luna se reconcilian en 'Fiesta': "Ha demostrado ser una buena persona"

Fiesta ha vivido un momento entrañable. El magacín de Telecinco ha logrado que Ana María Aldón e Isabel Luna firmen la paz. Después de que la cantante actuase en la inauguración del museo taurino de San Sebastián de los Reyes del ex de la colaboradora, José Ortega Cano, volvieron a surgir los rumores sobre un posible romance entre la artista y el extorero. Ambas mujeres decidieron reconciliarse en público.

Fue en el programa de Unicorn Content donde la cantante y la diseñadora volvieron a verse las caras. Eso sí, el reencuentro ha sido muy distinto, pues que había una clara sintonía entre las dos, hasta el punto de que la artista no dudó en dedicarle una canción a la ex de Ortega Cano, con el que mantiene una estrecha amistad y que fue lo que provocó la fricción entre las dos.

Luna le dedicó, precisamente, un tema sobre el desamor que personalizó para hacer referencia al duro momento sentimental al que se enfrentó Aldón. A pesar de la fuerte amistad que une a la artista con el extorero, esta no dudó en mostrar empatía con la colaboradora.

Un momento lleno de emoción con el que Aldón rompió a llorar en el momento en el que Luna cantaba la canción que le había dedicado. “Esta tarde, Isabel Luna ha demostrado lo buena persona que es”, declaró la exconcursante de Supervivientes, zanjando así cualquier disputa que hubiera podido surgir y dejando bien claro que no son enemigas, a pesar de los rumores.

Un reencuentro muy distinto al que vivieron las dos el pasado diciembre, cuando la cantante acudió al programa presentado por Emma García tras ser señala como “la amiga especial” del exmatador. En esa ocasión, Luna desmintió cualquier relación sentimental, diciendo que ella y Ortega Cano eran solo “amigos desde hace muchísimos años”.

Una explicación que no convencía a la colaboradora. “Me vas a perdonar pero amiga de muchos años no eres, porque a mí mi marido en diez años no me ha hablado ni una vez de ti, y por lo que tengo entendido ahora os veis mucho y os mensajeáis, por lo que me consta”, le recriminó Aldón, a lo que la cantante le respondió era algo “circunstancial”. “Nos vemos más igual que tú ahora te verás más con tus amigos”, le replicó. Un momento de tensión que dista mucho a lo que se ha vivido en este reencuentro.

