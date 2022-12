Telecinco desmiente la salida de Bertín Osborne y adelanta que trabajan en nuevos proyectos

Hace unos días, la revista Semana anunciaba el fin de la relación profesional entre Bertín Osborne y el grupo audiovisual Mediaset, al que llegó en el año 2016 para presentar Mi casa es la tuya. Según el citado medio, “llevaban tiempo trabajando intermitentemente, el programa se había convertido en un comodín para la cadena. Trabajaban cuando se requería, pero no existía ya una continuidad como en 2017, cuando hacían 36 programas de corrido”, y eso terminó provocando la salida del jerezano.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Mediaset ha desmentido esa información, y avanza que seguiremos viendo al cantante al frente de nuevos proyectos televisivo. “Respecto a las informaciones que están apareciendo sobre Mediaset España y Bertín Osborne, confirmar que nuestra relación es excelente y estamos trabajando en futuros proyectos”, han compartido a través de su perfil de Twitter.

Respecto a las informaciones que están apareciendo sobre Mediaset España y Bertín Osborne, confirmar que nuestra relación es excelente y estamos trabajando en futuros proyectos. — Mediaset España (@mediasetcom) December 7, 2022

¿Continuará 'Mi casa es la tuya'?

Lo llamativo del mensaje es que habla de nuevos proyectos para el intérprete de ‘Buenas noches, señora’. Eso deja en el aire la continuidad de Mi casa es la tuya, espacio de entrevistas que empezó a emitirse en La 1 bajo el nombre de En tu casa o en la mía, y que luego dio el salto a Mediaset.

El programa fue un éxito de audiencias durante sus primeros años. Sin embargo, la última temporada ha dado resultados muy irregulares. No ayudó que Telecinco emitiese sus entregas según su necesidad de programación, ni tampoco que cambiase su día de emisión y acabase mandándolo al sábado, noche de cada vez menor consumo televisivo. Algunas entregas, como la de María Pombo, no llegaron ni siquiera al 9% de cuota de pantalla. Otros programas, como por ejemplo el de Aurora Carbonell y Kiki Morente, emitido en abril, fue líder de su franja, pero con datos que no pueden considerarse un auténtico éxito. Esa entrega, en concreto, alcanzó los 1.167.000 espectadores y un 11,1%.

Ahora falta por ver qué nuevos proyectos prepara Mediaset para Bertín Osborne, quien, de momento, sigue apareciendo en televisión gracias a Canal Sur, donde presenta el magacín nocturno El show de Bertín.

