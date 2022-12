Bertín Osborne ya no tiene contrato con Mediaset: el silencioso adiós a ‘Mi casa es la tuya’

Hace unas semanas, en estas mismas páginas analizábamos la incomprensible desaparición de Mi casa es la tuya de la programación de Telecinco. Y es que el programa que presentaba Bertín Osborne dio grandes alegrías a la cadena en el pasado, pero en los últimos tiempos su presencia en la parrilla fue mermando hasta convertirse en una suerte de comodín para llenar huecos. Ahora, la revista Semana aporta algo de luz a este caso, y avanza que Bertín Osborne ya no formaría parte del universo de Mediaset.

“Actualmente no mantiene relación contractual alguna con Mediaset”, apunta la citada publicación, algo que ya se dijo tiempo atrás, pero que no impidió que Mi casa es la tuya siguiese en antena, aunque de forma irregular y con entregas puntuales que se adaptaban a las necesidades de la programación.

“Bertín Osborne ya no pertenece a Mediaset España”, recalca el medio, citando a fuentes autorizadas de la cadena. Hay que destacar que Mi casa es la tuya, en sus últimas entregas, no estaba congregando un gran número de espectadores, con datos por debajo de los dos dígitos. “La realidad es que llevaban tiempo trabajando intermitentemente, el programa se había convertido en un comodín para la cadena. Trabajaban cuando se requería, pero no existía ya una continuidad como en 2017 cuando hacían 36 programas de corrido”, aclaran. A esto se suma que la productora ahora trabaja con Antena 3 en el programa de entrevistas Joaquín, el novato, y esto habría sido otro factor clave para la marcha de Osborne.

La salida de Bertín se ha producido así de una forma muy silenciosa, y se convertirá en una de las grandes ausencias de la cadena en Navidad. Y es que en estas señaladas fechas se confió en el jerezano para presentar entregas especiales de su programa, en la que celebraba las fiestas con famosos con los que charlaba. En 2021, de hecho, él fue el entrevistado por parte de Toñi Moreno bajo el título de Su casa es la suya.

Bertín Osborne llegó a Mediaset en el año 2017 procedente de TVE, para ponerse al frente de Mi casa es la tuya, producido por Proamagna. Hasta entonces, Bertín presentaba el mismo formato en el ente público con el título En tu casa o en la mía. Gracias a esto se convirtió en uno de los rostros clave del grupo audiovisual, e incluso se convirtió en colaborador de espacios como Viva la vida, donde tuvo una sección.

