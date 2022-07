Adriana Abenia estrena 'Callejeando': "Me choca que me recuerden por 'Sálvame', no me siento identificada"

Hubo un tiempo en que Adriana Abenia fue una de las jóvenes promesas de Telecinco. Aquella desconocida presentadora que llegaba de Aragón TV se convirtió en una de las estrellas de la cadena de Paolo Vasile gracias a su papel al frente de Fresa Ácida y posteriormente en Sálvame, formatos en los que dio a conocer su faceta gamberra, espontánea y cómica.

Sin embargo, aquella etapa terminó y poco queda ahora de esa Adriana que este domingo 31 de julio estrena proyecto en Telemadrid. En Callejeando, la comunicadora recorrerá las calles más emblemáticas de la capital española para conocer su historia y sus secretos, un trabajo en el que no ha podido impregnar su personalidad y demostrar que sigue conservando "la misma ilusión, la misma energía y la libertad sin filtros", tal y como ella misma cuenta a BLUPER horas antes del estreno.

En este ilusionante trabajo del que espera que haya "más temporadas", Adriana estará acompañada por Óscar Martínez, quien también recorrerá las calles de la ciudad. Además, Luis Muñoz descubrirá el callejero de los pueblos más pintorescos de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo ha sido tu experiencia en las grabaciones de 'Callejeando'?

Pues grabar el programa ha sido realmente divertido, es un programa en el cual la gente se va a volver a enamorar de Madrid, aunque estábamos con un equipo andaluz y parecía que estaba en Sevilla (risas). Nos lo pasamos increíble.

Es como un chiste: un equipo sevillano grabando en Madrid con una presentadora maña.

(Risas) Sí, sí, pero el resultado creo que os va a fascinar. La verdad es que pinta muy bien. Es un programa que está preparado para conocer el porqué de los nombres de las calles de Madrid y las historias que esconden. Estaremos en la Gran Vía, en la calle del Codo, la de la Luna, la del Pez. Desde la habitación de hotel en la que se alojaba Ava Gardner entrevistaremos a personajes famosos que guardan relación con esas calles. De repente nos y nos meteremos en la movida madrileña. A mí me ha tocado hacer de todo. Cantaré, por ejemplo, 'La chica de ayer' de Antonio Vega.

Dices que la gente se va a volver a enamorar de Madrid. ¿Tú te has vuelto a enamorar de Madrid con este programa?

Totalmente. Llega un momento en el cual te acostumbras tanto a la ciudad en la que vives que no miras al cielo. Hay unos tejados en Madrid que son impresionantes, son arte. Madrid es un museo, es alucinante.

¿Qué supone Madrid para ti en tu carrera y en tu vida personal?

Madrid para mí es la ciudad de las oportunidades. Es la ciudad en la que me he convertido en mamá, en la cual quiero vivir porque acoge muy bien a todo el mundo y en ningún momento sientes que eres de fuera. Yo soy maña de temperamento y de corazón, pero Madrid es mi lugar, mi hogar y donde están casi todos mis amigos.

Adriana Abenia recorrerá las calles emblemáticas de Madrid en 'Callejeando'. Telemadrid

¿Echabas de menos volver a trabajar a pie de calle?

Hombre, donde esté un plató, que ni llueve ni hacer calor, que se quite lo demás. Pero es que ha sido tan maravilloso grabar este programa... Hubo días de 14 horas de grabación y volvía a casa derruida, pero no lo cambiaría por nada del mundo, porque he conocido lugares emblemáticos que no sabía que existían en esta ciudad, que de verdad que repetiría una y mil veces. Ojalá haya más temporadas, ojalá a la gente le guste tanto como a nosotros.

¿Crees que la gente va a descubrir también una faceta nueva de Adriana Abenia?

Al final los programas los haces tú. Aunque en un principio es un programa cultural en el cual hablamos con historiadores y diversas personalidades, al final Adriana es la que es (risas). Es muy gracioso porque a Óscar se le ve como más serio, más riguroso a la hora de dar la información. Yo el primer día estuve más comedida, pero luego ya salió lo que yo quería y eso ha gustado muchísimo a la cadena, esa diferencia de roles entre los dos. Luego también está Luis Muñoz, que hace la parte del extrarradio, la de los pueblecitos y municipios de Madrid.

Tienes la suerte de llevar casi 15 años en televisión. ¿Te molesta que te sigan vinculando a 'Sálvame'?

No, no me molesta, pero es verdad que queda tan atrás... He presentado tantas cosas en mi vida y me siento muy poco identificada, como que no va conmigo. Es como que lo ha vivido otra persona. Para mí es un proyecto que yo desarrollé con mucha ilusión y con mucho cariño, fue la plataforma en la que me di a conocer y que me enseñó tanto, pero me choca que alguien pueda todavía recordarme por eso. La Adriana de antes poco tiene que ver con la actual, aunque sigo conservando la misma ilusión, la misma energía, la misma pasión e incluso la libertad, a veces sin filtros, que me otorgo a la hora de hablar, que luego digo "coño, ¿para qué habré dicho esto?".

La presentadora compartirá formato con Óscar Martínez y Luis Muñoz. Telemadrid

¿Pensaste eso con la última polémica en tus redes con el tema de la gordofobia?

Si te soy sincera, opino lo mismo. Creo que las redes sociales a veces tienen un dique a la hora de exponer las cosas, porque lo dices en muy poco tiempo y en muy pocas palabras. Y luego quien quiera entenderlo lo entiende y quien no, hace de ello una bola que se amplifica y de la cual puedes monetizar y luego hacer virales vídeos... Hay muchos intereses en esto, yo simplemente quise decir que la obesidad era una enfermedad y que la anorexia también. Simplemente planteaba un debate.

¿Consideras que no cometiste ningún error?

Mi error fue señalar a una chica en concreto, creo que esto sí que realmente no debería haberlo hecho. Luego se metió Tania [Llasera], pero habló de otra cosa de la cual yo no estaba hablando, porque yo ningún momento hablé de estética. En ningún momento yo soy o he sido gordofóbica, porque me parece maravilloso que todas las personas, chicos y chicas, se sientan a gusto con su cuerpo y disfruten de la vida. Y ya está, yo no pienso en esto ningún día de mi vida y ya te digo que sigo opinando lo que dije, pero a veces la gente entiende por lo que ha escuchado de otra persona o lo que cree haber entendido esa otra persona, no por lo que he dicho yo.

Has hablado de gente que crea esa bola de forma interesada. ¿En ese saco estás metiendo también a Tania?

Yo ya se lo dije a ella y lo solucionamos. Pienso que no estuvo acertado que se metiera en la discusión, pero ya está, no pasa nada, somos amigas, las amigas a veces no están de acuerdo y me parece genial. Yo si tuviera un grupo de amigos y todos pensáramos lo mismo como lerdos, sería un aburrimiento. Creo que los debates son muy ricos o muy interesantes.

Más allá de esta polémica, te va muy bien en redes. ¿Es un complemento de la televisión o viceversa?

Yo nazco de la tele, el mundo influencer se me escapaba cuando todo nació y recuerdo que insistieron en mi agencia para que me creara Insta y yo lo hice a regañadientes, porque en realidad soy muy vaga a la hora de publicar, también me molesta tener que pedirle a alguien que me haga una foto. De hecho, me compré un disparador que me costó 5,99 euros (risas). Si ves mis fotos y las analizas, llevo en el dedo el disparador.

Lo cierto es que a las marcas de repente les gustas, les gusta cómo expones tu vida... A mí la maternidad me dio un plus de credibilidad. Se interesan por ti y de repente ves que generas más ingresos en las redes que en la tele. Pero claro, yo vengo de la tele y creo que todo se retroalimenta. Pero sí, la verdad es que las redes me proporcionan muchas satisfacciones, porque la gente es muy amable, la gente además a veces tienes un problema y de repente te lo solucionan, es como una gran familia y ahora estoy súper a gusto.

