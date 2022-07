Mercedes Milá en 'Ya es verano': “Me hice millonaria en GH, pero también de sentimientos”

Hay quienes aseguran que, tras su marcha, Gran Hermano ya no ha vuelto a ser lo mismo. Y aunque, con mayor o menor fortuna, la edición de famosos ha funcionado bien en cuanto a audiencias, no se puede decir lo mismo de la edición con anónimos. Mercedes Milá estuvo la friolera de 15 años presentando en horario de máxima audiencia, edición tras edición el reality show más famoso e importante de la historia de la televisión en España. Pocos programas pueden presumir de resistir tantos años en pantalla y en pleno prime time consiguiendo audiencias estratosféricas y retroalimentando a los demás programas de la cadena.

Las exigencias con el formato eran cada vez mayores, también las reinvenciones que tenía que ofrecer el programa para seguir sorprendiendo al espectador. Hasta que un día la propia Milá dijo ‘hasta aquí’ y con ello, marcaría también el devenir del formato de anónimos, el original. Jamás Gran Hermano fue igual sin Mercedes Milá y su marcha, tuvo un porqué.

Lo explicó este sábado la propia Mercedes Milá, entrevistada por el periodista Boro Barber en el estreno de Ya es verano desde su residencia en Menorca. Y es que, aunque mucho se ha rumoreado sobre la salida de Mercedes Milá de Mediaset sobre todo por temas económicos, Milá lo dejó claro ayer en el nuevo magazine de Telecinco: "Cuando terminé ‘Gran Hermano’, estaba tan destrozada física y psíquicamente que necesité tomarme un tiempo en serio (…) me hice millonaria haciendo 'GH', de dinero, pero también de sentimientos y de emociones".

Tan solo un año después de terminar su etapa en Gran Hermano, la periodista se puso al frente de un programa sobre literatura, Convénzeme en Be Mad hasta 2017 aunque sin la repercusión, ni mucho menos, que el famoso reality. Tras un parón de dos años en televisión, excepto como invitada puntual en diferentes programas de Cuatro y laSexta como Planeta Calleja o ¿Dónde estabas entonces?, entre otros, regresó al medio de la mano de #0 por Movistar+, primero con Scott y Milá y actualmente con Milá vs Milá.

En su entrevista en Ya es verano, en la cual mostró su enorme amor por la isla balear y cómo ésta ha sido un refugio vital imprescindible, la catalana también opinó, entre otros temas, sobre Supervivientes: “Este chico (Yulen) es adorable. Esto me enferma mira, me da vergüenza nuestro vídeo íntimo”, decía Milá mientras leía el titular de una revista y añadía, "esto me parece una pena porque hacer una paja me parece una cosa súper sana". Con anterioridad, ya había defendido dicha práctica acontecida en Honduras entre el campeón de esgrima y Anabel Pantoja con la expresión: “Somos un país de pajilleros”.

