‘Viva la vida’ localiza a Ana María Aldón en El Rocío después de que plantase al programa

Ana María Aldón es uno de los personajes de la crónica rosa del momento. Y más, después de que su esposo, el torero José Orteca Cano, entrase en directo en Ya son las ocho para pedirle a ella y a su hija Gloria Camila Ortega que dejen de hablar de él, pues tanta exposición mediática le estaba pasando factura.

Esta situación habría sobrepasado a Ana María Aldón, y por ello, la que diseñadora decidió no acudir al programa Viva la vida, donde trabaja como colaboradora desde hace muchos meses. Emma Garcia, la presentadora del magacín, fue la encargada de comunicar su ausencia. “Ha tocado fondo, no puede más”, aseguró entonces la comunicadora vasca, añadiendo que no habían logrado hablar directamente con ella, y no que no sabían nada de dónde se encontraba. Fue su representante quien avisó el viernes que no acudiría al programa porque “se encontraba mal”.

“Sí que sabemos que no se encuentra con Ortega Cano. Me extraña y me preocupa que ella, directamente ella, no haya llamado para decir qué le pasa”, decía también sobre Aldón, quien habría tenido que poner tierra de por medio para no caer en una depresión. Según Avilés, uno de los problemas que tendría Ana María es su trabajo en televisión, que desagradaría a Orteca Cano.

Este domingo, el programa consiguió dar con el paradero de la que fuese concursante de Supervivientes. Emitieron unas imágenes en las que aparecía en una gasolinera, a medio kilómetro de la aldea de El Rocío, en Huelva. Según decían desde Viva la vida, Gloria Camila Ortega estaría también en en El Rocío, pero no con Ana María.

“Está con amigos muy íntimos, pero no en ambiente festivalero. A lo mejor, lo que nos quiere contar no está preparada para contárnoslo. Y es que, al parecer, Ana María lleva mucho tiempo aguantando presión familiar y se ha marchado para desconectar”, explicó Emma García, en referencia a la ausencia de Aldón en el plató.

El programa también dio voz a los hermanos de Ana María Aldón. “Hombre yo bien, bien no la veo... La veo desanimada, cuando la vi la última vez no la vi como otras veces”, afirmaba una de sus hermanas, y su hermano Manuel apuntaba que estarán con ella en cual decisión que tome.

