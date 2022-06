El autor del rótulo de Leonor, en ‘La Roca’: “Para unos era un héroe y para otros un desquiciado”

La pasada semana conocíamos que Bernat Barrachina, el guionista de RTVE despedido por ser el autor de un polémico rótulo sobre la princesa Leonor, debería ser readmitido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo su despido y obliga a la Corporación a devolverle su puesto, así como a aportarle el salario no percibido en todo este tiempo. El texto de la polémica fue un faldón del programa La hora de La 1, en el que se leía “Leonor se va de España, como su abuelo”.

Este domingo, Barrachina participó en el programa La Roca, en laSexta, tal como lleva haciendo desde octubre. Y en los primeros minutos de la entrega narró cómo conoció toda la información. “Hace un año y medio, se lio un poco 'gorda' por un rótulo que apareció en un programa de televisión. Algunas personas lo consideraron inapropiado. Yo escribí el rótulo como guionista, había otros responsables por encima. Es decir, que no era el responsable final de lo que se emitía en el programa, pero da igual. El rótulo lo escribí yo y me despidieron a la media hora”, le explicó el comunicador a Nuria Roca, para poner así en antecedentes a los espectadores.

Bernat Barrachina remarcó cómo la sentencia asegura que el rótulo no es ofensivo explícitamente ni vejatorio, y se muestra feliz con el final de esta historia. “Está feo que lo diga yo, pero creo que era lo justo. No es un motivo de despido y, desde luego, me pone contento”, explica en este mismo sentido.

Cuando el rótulo se hizo viral, Bernat comprobó que “España estaba medio loca. Para algunos era un héroe y, para otros, un completo desquiciado. España se volvió loca por una frase. Una puñetera frase anecdótica”. De momento, desconoce si seguirá trabajando en laSexta y cuándo se producirá su reincorporación a TVE, pues está “esperando a que llame”.

Nuria Roca le preguntó si volvería a hacerlo, y el periodista consideró que era una cuestión “muy loca”. “Yo no era consciente de lo que estaba haciendo en el momento que lo hacía. El rótulo no lo puse con la intención de decir 'verás la que se va a liar' o 'qué gracioso soy'. Tenía 60 rótulos que hacer y ese era uno más”, aseguraba. Luego añadía que probablemente le volvería a pasar algo así, pues no encontraba problema al leerlo.

