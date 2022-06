Ortega Cano estalla en 'Ya son las ocho': "Pido a mi hija y a mi mujer que me dejen vivir tranquilo"

En la noche de este lunes, Gloria Camila Ortega recibía la llamada de su padre, José Ortega Cano, en directo en el programa en el que colabora, Ya son las ocho. Sonsoles Ónega era la encargada de preguntarle al torero cuál era el motivo de la llamada, el cual dejaba boquiabiertos a los presentes en el plató de Telecinco.

El programa presentado por Ónega repasaba las intervenciones de Ana María Aldón en Viva la vida este pasado fin de semana, pero cuando Gloria Camila se disponía a responder, su padre interrumpía el formato de Unicorn Content. "Ha habido algo que ha sentado mal a mi padre, le pongo en altavoz", comenzaba Gloria.

En ese momento, el marido de Ana María Aldón estallaba por ver a su hija hablar sobre su mujer y viceversa. "Estoy cansado ya, estoy agotado de ser buena persona, no se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto, yo pido a todos los míos, a Gloria, a mi mujer, que quiero que me dejen, por favor, que yo haga mi vida. Si cada una tiene su vida y yo las apoyo, tanto a mi hija como a mi mujer. Pero hay cosas que hay que respetar en la distancia", afirmaba.

Su discurso no terminaba ahí y le anunciaba a la presentadora que esa iba a ser su última intervención en televisión. "Pero yo no voy a ser siempre el intermediario de todos los programas. Yo ya me retiro, con esto ya no hablaré más en una televisión, no quiero saber nada de ninguna televisión".

Y acto seguido, realizaba una petición tanto a su mujer como a su hija: "Me tenéis que respetar, soy un hombre que respeta a todos los medios, son muchos años y muchas personas. Pido a mi hija y a mi mujer que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Yo estoy con ellas siempre para que sean felices y estén contentas, pero que me dejen a mí vivir. Que cada una hable de sus cosas". A lo que añadía que no iba a "hablar más" porque ya había "dicho demasiado".

Visiblemente sorprendida, Gloria Camila guardaba silencio, hasta que en voz baja se le podía escuchar decir que ella "poco" había dicho en televisión, dejando caer que sí lo habría hecho Ana María. Finalmente, la llamada terminaba con una clara advertencia a todos los programas por parte del torero: "Estoy delicado de salud y al final con esto me va a dar algo".

