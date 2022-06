Omar Montes afirma que el policía investigado en la 'Operación Deluxe' era su "mano negra"

El Hormiguero comenzaba esta semana con la visita del cantante Omar Montes, que acudía al programa de Pablo Motos para presentar por adelantado su nuevo tema La llama del amor, que se estrena este jueves 23 de junio a las 23:59. Además, el cantante ha anunciado que también sacará dentro de poco tiempo una canción con C Tangana, Una y mil veces.

La última visita del cantante no fue hace mucho, y es que el pasado 11 de marzo también acudía a El Hormiguero, donde quiso negar su supuesta implicación en la red de pasaportes Covid, dejando entrever que era víctima de una supuesta "mano negra". "Yo tuve hace años un problema con un policía. Desde hace un tiempo se comenzaron a filtrar cosas mías a la prensa y yo no entendía el motivo. Sé perfectamente su nombre y sé que es él. Tengo amigos que también son policías y me informan. Tengo una mano negra".

En la entrevista realizada en la noche de este lunes, el presentador le ha querido preguntar sobre este asunto. "La última vez que viniste nos dijiste que no estabas implicado en la trama de las vacunas, en lo de la falsificación de vacunas y todo esto. Y que había un policía que te tenía manía, que sonaba rarísima esa historia", contextualizaba Pablo Motos. A lo que Montes respondía que, tras su entrevista en el programa de Antena 3, a los "dos días ya estaba preso el policía", dejando claro a los televidentes que era el policía investigado por su supuesta implicación en la Operación Deluxe, Ángel Jesús Fernández Hita.

"Luego ha pasado lo de la 'Operación Deluxe', que le pasaba cosas al paparazzi Gustavo González, , ¿era eso?", preguntaba de nuevo el conductor. "Sí, al final cuando uno va con la verdad por la vida no tiene nada que temer, ahora yo estoy aquí y el otro señor estará ahora o preso o haciendo su 'perfomance' para ver ahora cómo lo arregla".

"La ha liado parda, tú no puedes estar dando información falsa a periodistas solo porque te caiga mal una persona. Es como si yo ahora me hago policía y me invento historias y te la lío. Eso no se puede hacer, y ahora le están castigando", sentenciaba Montes.

Cabe recordar que era a finales de marzo cuando saltaba la noticia a los medios de que la policía estaba investigando un presunto delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos a 140 famosos por parte de un policía retirado, el periodista y colaborador de Sálvame, Gustavo González, y la dirección de La Fábrica de la Tele, la productora del programa de Telecinco.

