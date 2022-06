Boris Izaguirre, indignado en su visita a 'MasterChef': "Pero, por favor, qué recibimiento es este"

El noveno episodio de MasterChef comenzaba con una de las pruebas más sorprendentes de toda la historia del concurso culinario de RTVE. Y es que el primer reto de los aspirantes consistía en elaborar un plato de vanguardia, eso sí, con ingredientes con un olor muy poco agradable.

Para repartir estos alimentos el jurado del programa ha presentado al invitado de esta noche de lunes, el exconcursante de la cuarta edición de MasterChef Celebrity Boris Izaguirre, el cual ha determinado quién recibirá estos curiosos productos, entre los que se encontraban el durian, la pasta de arenque, el queso cabrales, la asafétida o huevos de pato en conserva.

El invitado se lamentaba de que su visita a MasterChef haya tenido que ser en la prueba más pestilente de la edición. "¿En qué momento han decidido los jueces poner esta prueba el día que yo vengo? Pero, por favor, qué recibimiento es este", comentaba el escritor debido al olor "putrefacto" que existía en el plató de RTVE.

"Para que no acabéis todos utilizando el cabrales, va a ser Boris Izaguirre quien decida quién utilizará cada uno", explica Pepe Rodríguez, ya que finalmente era Adrián el que se quedaba con este famoso queso.

Tal y como han anunciado los jueces, el mejor de esta primera prueba ganaría un regalo: un viaje a Malta. Los primeros en presentar sus creaciones han sido Claudia y Adrián, los cuales no han recibido muy buena respuesta por parte del jurado, ni tampoco una buena valoración de Boris. Otro de los aspirantes más controvertidos, Luismi, no salía muy bien parado de la valoración, de hecho, Jordi le dedicaba estas peligrosas palabras: "Este no es el camino".

Finalmente, eran María Lo, David y Patricia los mejores de la prueba, siendo los peores Luismi, Jokin y Adrián. Tras la deliberación de los jueces, era María Lo la aspirante elegida y ganadora del primer reto de la noche, gracias a su elaboración de ajo encurtido. Por supuesto, además de la felicitación por parte del jurado, también era la ganadora de un pasaje a Malta. "Si sigo así, me veo en la final", se atrevía a decir.

