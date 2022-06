Pipi Estrada y Laura Fa protagonizan un brutal enfrentamiento en 'Sálvame': "Eres un delincuente"

Pipi Estrada se ha convertido en uno de los protagonistas de Sálvame desde su vuelta a Mediaset tras diez años vetado. Desde su llegada, el periodista deportivo no ha dejado de hablar de la relación que mantuvo hace más de una década con Terelu Campos, y de la deuda económica que todavía mantiene con la hija de María Teresa Campos.

El periodista deportivo fue condenado a pagar 73.000 euros a la presentadora de televisión, al realizar una entrevista en la que revelaba contenido íntimo de su expareja. Tal y como ha revelado en la tarde de este lunes, el protagonista se ha liberado ya de más de 40.000 euros, aunque no era la única noticia que anunciaba.

El colaborador de Telecinco aseguraba que sus asesores le habían informado de que se ejecutaría otra parte de la deuda, algo que le ha hecho cargar contra Carmen Borrego, presente en el plató de Mediaset. "Me acaba de llegar ahora mismo una noticia y me parece lamentable, el grado de maldad porque todos cometemos errores y somos imperfectos. Yo soy uno de los que se arrepiente de lo que ha sucedido. Me acaba de llamar mi asesor que se me han ejecutado las cuentas por la historia de Terelu Campos. El grado de maldad que tenéis es tan infinito", sentenciaba.

"Lo ejecuta un juez, no Terelu", apuntaba la hija pequeña de María Teresa Campos. Pero en ese momento, era Laura Fa la que salía en defensa de Terelu y le pedía a Pipi que asumiera las consecuencias de sus actos.

"¿Vas a entrar tú también? ¿Tú quién eres? ¿Campos también? Pareces 'Campitos'", le reprochaba Estrada con muy malas formas y levantándose de la silla. "La ley marca que tú tienes que pagar, si la ley dice que tienes que pagar y no pagas, eres un delincuente entonces. Si no pagas es un delito", se defendía la catalana.

Pipi se defendía asegurando que él no era "ningún delincuente" y calificaba a Laura Fa de "pelota". "No esperaba esta maldad, tengo una hija de 14 años que voy a sacar adelante. Muy chunga es. Si al Cuco, que es escoria, le han mentido 15.000 euros y a mí 73.000...". Un comentario que no gustaba al presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, que le pedía que "por ahí no".

