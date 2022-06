Más allá de Azúcar Moreno: Sofía Suescun y otros rostros que sí continúan vetados en Mediaset

Ser estrella de Mediaset tiene muchas ventajas, los rostros conocidos de la cadena se van rotando de un programa a otro, algo que alza exponencialmente su fama entre todos los televidentes. Pero tener el título de persona 'non grata' en la cadena de Vasile es también una gran responsabilidad que, a día de hoy, siguen teniendo algunas exestrellas.

Un comentario, una actitud, una crítica, una discusión, un tuit... Pueden ser muchos los desencadenantes de la expulsión, o mejor dicho, del veto. Algo que han vivido en sus carnes grandes personajes televisivos que no han vuelto a pisar los famosos pasillos de Mediaset, donde se supone, tantas cosas ocurren.

Aunque parece que en esta cadena nada es para siempre, o eso parece, y si no que se lo digan a las Azúcar Moreno cuando esta semana eran liberadas de su veto, pudiendo volver así a las instalaciones de Fuencarral. Corría el año 2019 cuando, tras abandonar Supervivientes 2019, Toñi y Encarna tuvieron que aguantar el discurso de expulsión por parte de uno de los reyes de Mediaset, Jorge Javier Vázquez.

"Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en Supervivientes 2019. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grave. Habéis demostrado la falta de respeto hacia muchas personas, tanto de la productora como de Mediaset. Tengo que deciros que ya no sois personas gratas en Mediaset y creo que tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa", decía el de Badalona.

¿Es casualidad que Jorge Javier Vázquez siempre vapulee a mujeres? Lo hace diariamente con Isabel Pantoja y también lo hizo con Azúcar Moreno, humillándolas y vejándolas

⬇️ pic.twitter.com/hUnZFD2UIK — ░l░u░a░R░ (@RaulMJimenez_) December 1, 2020

Tres años de veto levantados esta semana, cuando desde Sálvame anunciaban que las Azúcar Moreno son unas de las integrantes del cartel del nuevo festival de música de la cadena, el Mediafest 2022. "Me parece muy bien que hayáis pasado página, y que hayáis aceptado participar en el Mediafest", comentaba Jorge Javier, a lo que añadía irónicamente que se alegraba mucho "de que os hayan quitado el veto. ¡Bienvenidas a Mediaset!".

La misma suerte, aunque con menos tiempo, corría otro de los grandes rostros de la cadena, Oriana González Marzoli, concursante de varios realities, los cuales casi siempre ha abandonado. Era precisamente por esta falta de compromiso que, tras salir de la casa de Gran Hermano VIP allá por 2018, su veto se hizo una realidad. "Has dicho que necesitas desaparecer durante algún tiempo de la televisión. Nosotros te damos esa oportunidad. Esperamos que te recuperes. Esto que te voy a decir ahora me da pena, pero sólo te puedo decir una cosa: hasta siempre", despedía el presentador muy serio.

Aunque solo siete meses después, Marzoli regresaba como colaboradora de Mediaset de los debates de Supervivientes, puesto en el que continúa, además disfruta de su canal en la plataforma Mtmad y participó en una de las ediciones de La casa fuerte.

El paradójico caso de Sofía Suescun

Si ha habido un perfil absolutamente completo en la cadena ha sido Sofía Suescun. La de Pamplona ha participado en todos los realities importantes de Telecinco, y no solo eso, sino que la mayoría los ha ganado; Supervivientes 2018 y Gran Hermano 16.

Según adelantó BLUPER en exclusiva, la navarra dejó de colaborar en los distintos programas de Mediaset después de que rechazara fichar por la agencia de representación de influencers del grupo Like U Management, donde se encuentran Nagore Robles o Jesús Vázquez, y seguir con Inmanagement Agency, agencia de personajes como Dulceida o Laura Matamoros.

Fue a partir de este momento cuando la hija de Maite Galdeano no solo dejó de presentar Supervivientes: aventura extrema (sección que conducía en Mitele PLUS), sino que dejó de aparecer en Ya es mediodía y en cualquier programa de la corporación audiovisual. De un plumazo era como si nunca hubiera pasado por allí.

¡MUCHA ATENCIÓN! 🚨 @sofia_suescun ha querido dejaros este mensaje 🚨



¡Quedan menos de dos horas para que se estrene “Supervivientes: Una aventura extrema” en @miteleplus! 💥🏝👉🏼 https://t.co/YbSBbkLWxN



RT si estás deseando verlo 🔁 #Supervivientes12A #Supervivientes2021 pic.twitter.com/GbprjTYVlw — Supervivientes (@Supervivientes) April 12, 2021

Desapariciones tras conflictos con Jorge Javier Vázquez

Si bien es cierto que la desaparición de Sofía Suescun se remite a un asunto externo, hay algunos rostros que no han vuelto a aparecer en Telecinco por sucesos ocurridos delante de las cámaras. Sobre todo tras discusiones con el presentador por excelencia de Mediaset España, Jorge Javier Vázquez, lo que deja entrever un 'posible veto'.

Un claro ejemplo podía ser lo sucedido con Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo y personaje muy asiduo a los programas de la corporación, sobre todo tras su participación en Supervivientes o su reciente concurso, Secret Story. Tras asegurar en una de las galas que Cristina Porta había hecho trampas dentro la casa, como utilizar ordenadores, móviles y un bolígrafo, el conductor rápidamente saltó a defender el concurso.

"Estás mintiendo como mentís tú y tu hija. Decís mentiras y sembráis la duda. Abandona el plató, a mí no me llamas 'bravucón'. Fuera, fuera. No continúo con el programa, porque el presentador que es el que manda y te dice que te vayas, a la calle", comentaba, a lo que añadía: "Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas del mundo", en referencia a su posición en la cadena. Desde ese día, la madre de Alba Carrillo no ha vuelto a aparecer por la cadena tan habitualmente.

Lucia Pariente se niega a abandonar el plató tras ser abroncada por Jorge Javier en la #SecretFinal



¿Quién lleva la razón?

🔁LUCIA

♥️JORGE#SecretStoryFinalpic.twitter.com/Fl5Yn3LMAj — telemagazine (@telemgzn) December 24, 2021

Un episodio, el de Jorge Javier y Lucía Pariente, muy similar al ocurrido en el mismo plató un año antes junto a Raquel Salazar. La madre de Noemí, de Los Gipsy Kings, se negaba a abandonar el plató de Gran Hermano VIP, por lo que Vázquez no dudaba en protagonizar un fuerte enfrentamiento con ella.

"Creo que si no estás cómoda, no deberías venir", a lo que Salazar respondía que no se iba a ir en directo como "si hubiera robado una camiseta". En ese momento, el catalán la tildaba de "tramposa" y aseguraba que siempre la había tratado bien en sus visitas a Sálvame. Desde este día, ni su hija ni ella han vuelto a asomarse por la cadena de Vasile.

Jorge Javier Vázquez VS Raquel Salazar: "Me voy en la pausa, no me voy a levantar ahora como que me echas como que he robado en el Breska una camiseta" #GHVip pic.twitter.com/JsEZTOK2Cu — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) July 8, 2020

Una lista, la de vetados y readmitidos, que como bien decía el propio presentador en Sálvame, debería hacerse pública. "Pero aquí se veta y se 'desveta'... que podrían poner un BOE".

