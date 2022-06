La dignidad de las Azúcar Moreno tiene precio: se venden al dictador Jorge Javier

Juro que este miércoles 8 de junio de 2022, mientras veía Sálvame a trompicones, casi me caigo de culo cuando el programa conecta en directo con las Azúcar Moreno -las hermanas Encarna y Toñi Salazar- y anuncia, a bombo y platillo, que ambas participarán en el nuevo percal que se han sacado de la manga, Mediafest 2022, para seguir boqueando en busca de oxígeno-audiencia.

Para aquellos que no sepan qué es Mediafest, un inciso: se trata de un festival de música -con todos los respetos para los festivales de música de verdad- con artistas de sobra conocidos por todos en España -véase David Civera y Amistades Peligrosas-.

Con el aliciente -¡que esto es La fábrica de la tele!- de que este programa contará con la presencia de los propios colaboradores de Sálvame, que tendrán que demostrar sus dotes musicales mano a mano con los profesionales patrios.

Jorge Javier Vázquez junto a las Azúcar Moreno este pasado miércoles en el plató de 'Sálvame'. Mediaset

Vamos, un tinglado muy del rollo de Sálvame para dar show y espectáculo a raudales. Esto es igual que cuando nos vendieron Sálvame Fashion Week: vale, ok, estupendo, pero aquello no era moda y esto tampoco será música. ¡Será hacer televisión y, ojo, que me lo pasaré bomba! Al lío, que me disperso. El caso es que Azúcar Moreno están confirmadas... ¡y cantarán con Terelu Campos!

Más allá del shock que esto me ha supuesto, me chirría la imagen: Azúcar Moreno y Telecinco. Al segundo me he dado cuenta de que algo fallaba en ese casamiento. En efecto, llega Jorge Javier Vázquez -presentador de este miércoles- y arroja luz: "¿Pero no estaban vetadas de Mediaset?". Lo dice con esa graceja tan suya, tan catalana y tan descacharrante. Ironía -y humillación- modo on.

¡Claro, hombre! Fue él quien las vetó, humilló y vejó en directo, en 2019, tras el regreso de Azúcar Moreno de Supervivientes 2019. ¿Os acordáis? Ellas pidieron y suplicaron volver y la cadena las castigó duro. "Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en Supervivientes 2019. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grande".

JorgeJa se salta la dieta y vuelve a consumir Azúcar Moreno !!



Les retiran el Veto !!#YoMeRebelo9J pic.twitter.com/tdoMgTciky — Doña Tila (@Telma_22) June 8, 2022

Un maltrato en directo a dos personas que culminaba con una demoledora frase, más o menos textual: "Liantas, sólo queríais la pasta. Ya no sois personas gratas en Mediaset". Salieron por la puerta de atrás y sus apariciones en Telecinco desaparecieron.

A las pocas semanas, las Azúcar cargaron contra el presentador: "Sí queremos enviar un mensaje a alguien que fue muy cruel con nosotras. Nosotras hemos abandonado un 'reality show', pero no hemos matado a nadie, no hemos robado a nadie, ni somos lo que se nos dijo ni muchísimo menos. Creo que hay gente a la que sí se le podían haber dicho todos esos adjetivos que se nos dijo a nosotras, y los tiene muy cerca, y nunca les ha dicho nada".

Esperen, que Toñi se despachó más contra Jorge Javier: "Y otra cosita. Recordaré toda mi vida los ojos de esa persona, el odio que vi, la maldad que viví. Jorge, no se puede ser así, porque el que la hace la paga. Tú vienes de abajo, has servido café, has sido un don nadie, y nadie te ha hablado así. Hay que ser más justos en la vida". Estas palabras vieron la luz el 20 de agosto de 2019. Hoy, 9 de junio de 2022, la cosa ha cambiado. Y no: el que la hace no la paga, Azúcar Moreno.

En vuestro caso os habéis vendido a ese dictador y persona cruel, según vosotras, que era, o es, Jorge Javier. Este miércoles, qué maravilla son el dinero y el tiempo -el dinero. Sobre todo, el dinero, que llega el verano, no hay conciertos y hace frío-, eran todo risas, todo pelillos a la mar y todo 'Jorge, Jorge, qué malote eres, pero no vivimos en el rencor'.

El presentador Jorge Javier con las cantantes en el plató de Mediaset, en 2019. Mediaset

Antes, un poco de show. El conductor del programa se escondía, literalmente, detrás de su sillón para no tener que hablar en la videollamada en directo con Azúcar Moreno, algo que provocaba las risas en el estudio. En ese momento, el presentador se lanzaba al centro del plató para pedir explicaciones. ¡Vuelve la vejación, venga!

"Yo por lo que sabía estaban vetadas de Mediaset. Yo estoy encantado de que las Azúcar Moreno estén aquí, pero aquí se veta y se 'desveta'... que podrían poner un BOE", comentaba el catalán.

Con el gesto un poco torcido -que nuestra dignidad es menos, pero es-, Toñi y Encarna respondían al presentador y le proponían una reunión privada para arreglar sus asuntos pendientes. "Hay cosas que no entendemos, pero los tres tenemos que tener una conversación. No tenemos ningún problema con Mediaset, ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos".

"Yo estoy convencido de que las Azúcar Moreno jamás hicieron declaraciones en contra mía", apuntaba entre risas Jorge Javier, a lo que ambas respondían que "sí" las habían hecho, por el demoledor discurso que pronunció en su día. Las cantantes aseguraban haber "pasado página", algo que alegraba al conductor de Telecinco. "Me parece muy bien que hayáis pasado página, y que hayáis aceptado participar en el Mediafest".

Queridas Azúcar Moreno, hacéis bien en no ser rencorosas y en "pasar página". El odio sólo hace daño al que lo siente, la vida es muy corta y no merece la pena estar enemistado. Bienvenidas a Mediaset. Vuestras cuentas corrientes, vuestra nevera, vuestras familias y vuestro verano os lo agradecerán. Además, una cosa: la dignidad está sobrevalorada. Y palos con gusto no duelen.

[Más información: 'Sálvame Fashion Week' o cómo denigrar la moda: ¡las intenciones ocultas de la cadena!]

Sigue los temas que te interesan