Pipi Estrada niega haber sido despedido de 'El Chiringuito': "Todavía no se ha dicho la última palabra"

El programa de Telecinco continúa informando sobre la separación de Shakira y Piqué y, para ello, ha invitado de forma virtual al periodista deportivo Albert Lesan para explicar la situación laboral en la que se encuentra del futbolista del F.C. Barcelona después del revuelo mediático.

En la conexión, Lesan afirmaba que Piqué podría no contar con el apoyo de la cúpula de club ni del entrenador Xavi Hernández, para la próxima temporada. Algo que ha provocado la defensa de Kiko Hernández hacia el deportista de élite: "Piqué es un grandísimo jugador. Hasta ahí estamos de acuerdo, lo da todo en el campo, absolutamente todo. Y yo digo, '¿qué más da que se vaya de fiesta, que no se vaya de fiesta...?'".

Pero tras comentar con el resto de los colaboradores la delicada situación del futbolista, el periodista deportivo le pedía "por favor" a la presentadora, Adela González, un minuto final para decir algo que "tenía que decir".

[Pipi Estrada vuelve a tener un accidente en 'Sálvame': se cae encima del público del plató]

"Por favor, si no lo digo reviento. No entiendo como Pipi, por salir en Sálvame, le han echado de El Chiringuito, no lo entiendo. Dos razones: Sálvame tiene más audiencia y creo que Pedrerol se podría beneficiar de tener un colaborador que comparte con los dos programas, y la segunda es que El Chiringuito es la copia de Sálvame en formato deportivo", aseguraba Albert Lesan.

El colaborador de Telecinco, visiblemente contento y agradecido por las palabras de su amigo, ha querido aclarar cuál es la situación real y actual en la que se encuentra con el programa presentado por Josep Pedrerol. "En el tema de El Chiringuito todavía no se ha dado la última palabra, estamos tranquilos".

Pero Lesan no ha sido el único que ha querido mostrar su apoyo a Estrada, y es que Kiko Hernández ha apoyado las palabras del invitado, asegurando que esta intervención le iba a "venir muy bien" a su compañero. Algo más gráfica ha sido la pregunta dedicada a Carmen Borrego: "Si fueras la directora de El Chiringuito, ¿contratarías a Pipi de nuevo?", cuestionaba entre risas. Sorprendentemente, la hermana de Terelu Campos aseguraba que "el señor Estrada, es muy buen deportista deportivo".

[Pipi Estrada regresa a Mediaset como colaborador de 'Sálvame' tras diez años desde su salida]

Sigue los temas que te interesan