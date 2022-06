'En el nombre de Rocío': la verdad sobre la denuncia de Gloria Camila Ortega a Rocío Carrasco

Los episodios 0 y 1 de En el nombre de Rocío, la segunda docuserie de Rocío Carrasco, ya están disponibles en Mitele PLUS y han dejado numerosos titulares que se abordarán este viernes en el Deluxe. Uno de los primeros asuntos que trata la hija de Rocío Jurado es el de la demanda con la que Gloria Camila Ortega trató de frenar la grabación de la serie, un tema del que se habló mucho en los platós de Telecinco.

En octubre del año pasado, la hija de José Ortega Cano interpuso una demanda de diligencias preliminares a su hermana por exhibición de documentos privados y personales de Rocío Jurado. Esta medida se produjo después de que la propia Rocío anunciara que había encontrado un manuscrito de su madre que tendría una gran importancia en la docuserie.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas (Madrid) accedió a la petición de Gloria Camila y requirió a Rocío, a Telecinco y a La Fábrica de la Tele a presentar los documentos solicitados por la joven. Rocío Carrasco presentó un solo documento y, para sorpresa de todos, el abogado de Gloria pidió entonces que el contenido del mismo no constara en el sumario del caso, solicitud que fue declinada.

"Al final me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida. Había mucha insistencia para que se aportaran documentos y ahora en la vista hay mucha insistencia para que el documento que se ha aportado sea retirado", decía Rocío a la salida del juzgado.

La verdad de Rocío

Sin entrar en los rumores que afirman que aquel documento dejaría en muy mal lugar a Ortega Cano, Rocío Carrasco relata en la docuserie lo sucedido con la demanda de su hermana: "No hay vencedores ni vencidos, es un procedimiento de medidas preliminares en el que Gloria Camila me solicita que aporte al juzgado todos los documentos manuscritos de Rocío Jurado que obren en mi poder, en el de Telecinco y en el de La Fábrica de la Tele", explica.

"Resulta que yo el único documento manuscrito que tengo de ella es un papel que encuentro el día que estoy haciendo la mudanza de ella, y ese papel es el que entrego", añade.

La heredera universal de Rocío Jurado desvela, además, que durante la elaboración de la serie ha encontrado otro documento más. "Lo aportaré al juzgado sin que nadie me lo solicite", sentencia.

En su momento, Rocío destacó la ausencia de Ortega Cano en la cita judicial, algo que reitera en la serie: "Pensaba encontrarme con él porque la historia iba con él, no con Gloria Camila. Me hubiese encantado que hubiera ejercido de torero valiente y que hubiese ido al juzgado".

Los episodios 0 y 1 de En el nombre de Rocío ya están disponibles en Mitele PLUS y este viernes 17 de junio se podrán ver en abierto durante la emisión especial del Deluxe.

