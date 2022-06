Ana María Aldón molesta a ‘Viva la vida’ con su última intervención: “Se está haciendo la tonta”

En las últimas semanas, Ana María Aldón y Gloria Camila se han convertido en protagonistas de muchas noticias de Telecinco por su la escasa relación de amistad que hay entre ambas. Este 1 de junio la diseñadora daba una entrevista para la revista Lecturas, y allí confirmaba que para ella la joven actriz “es la hija de mi marido. No soy su madre, ni su madrastra, ni su amiga”, palabras que levantaron muchas ampollas.

Este fin de semana, en Viva la vida, programa del que Ana María es colaboradora, conectaron con Aldón, que estaba en la aldea de El Rocío, para responder varias preguntas relacionadas con el asunto, pero ella decidió mostrarse esquiva, lo que no sentó nada bien entre sus compañeros.

Así, Emma García le preguntó por la repentina marcha de su marido, el torero José Ortega Cano, de El Rocío y si eso tendría algo que ver con la citada exclusiva. Ana María dijo que no, y la presentadora de Viva la vida insistió, queriendo saber si se había ido enfadado o no del pueblo onubense. Entonces Ana María dijo no escuchar bien.

El colaborador José Antonio Avilés entonces se aprobaba del turno de palabra, y le preguntó sin anestesia a Ana María de si era consciente de “haberse cargado su matrimonio” después de la entrevista. “¿Tú sabes que has tocado un hueso duro porque todos sabemos lo que es Gloria y su hijo para Ortega y tú has sido esta vez a tirar contra la hermana de Ortega Cano? Has ido a tirar cañonazos contra Gloria Camila”, dijo el que fuese concursante de Supervivientes

Ana María echaba balones fuera, y su justificación era que es muy difícil responder desde El Rocío, algo que no fue suficiente para ninguno de los presentes. “Ana María, que llevo desde 2004 en la tele y me he comido unos cuantos de Rocíos en directo. Por el pinganillo se escucha divinamente, o si no, a tus amigos les dices que paren un poquito y nos puedes contestar”, dijo Raquel Bollo, otra colaboradora televisiva que ha visitado en muchas veces la fiesta religiosa andaluza. “Se está haciendo la tonta diciendo que no nos oye por la música, pero es que no le interesa responder a lo que le estamos preguntando”, fue otro de los reproches que le hicieron.

“A ver, Ana María, nos da la sensación que escuchas la pregunta pero la respuesta se desvanece”, dijo entonces Emma García. Tras una pausa publicitaria, Aldón ya no estaba conectada con el programa y Emma valoró que Ana María “no tenía muchas ganas de escuchar, ni podía, se ha juntado todo”. Isabel Rábago entonces azotó a la diseñadora diciendo que no entre en directo, pues “lo fácil es dar exclusiva los miércoles”, pero si ella cree que “está mintiendo” tendrá que volver a hacerse la misma pregunta.

