Jota Abril: "De todas las cadenas, Telemadrid es donde más he aprendido y me he desarrollado"

Jota Abril es uno de los rostros televisivos más conocidos de nuestro país, sobre todo por su paso por algunos de los programas más relevantes de la parrilla televisiva, como La mañana de La 1, Espejo Público o Buenos días, Madrid. Dejando huella en aquellas cadenas por las que ha pasado, Antena 3, TVE, Telemadrid o Canal Sur.

El andaluz ha volcado su carrera profesional en hacer lo que más le gusta, la comunicación en televisión. Aunque desde hace un tiempo siente debilidad por la radio, debido a su reciente etapa en Melodía FM, la cual define como "mucho más personal que la televisión".

El presentador encara con mucha ilusión su nuevo proyecto en Telemadrid, Uno de tres millones, un formato de entrevistas con famosos, para el que fue escogido personalmente por su productor ejecutivo, Roberto Leal. BLUPER conversa con el periodista sobre esta nueva etapa y sobre su vuelta a la que fuera su casa, Telemadrid.

Uno de tres millones, ¿qué me podrías decir del nombre del programa?

Es como una regla proporcional. En Madrid, el 44% de la gente que vive son de fuera. Yo soy de Jaén, pero vivo en Madrid desde hace mucho tiempo. Lo que hacemos nosotros en el programa es hablar con gente conocida y que ha triunfado en Madrid. Entrevistamos a gente entre uno de tres millones, y así son los ocho invitados del programa, uno entre los millones que viven en Madrid.

¿En qué se diferencia Uno de tres millones de otros programas de entrevistas con famosos?

La principal diferencia es que hemos traspasado lo que es la típica entrevista. Hemos vivido momentos muy personales, muy íntimos, porque les hemos llevado a un momento concreto de su vida, el momento en el que llegaron a Madrid. Cuando empiezas a hablar con Carlos Latre o con Pepe Domingo Castaño y les preguntas sobre el momento en el que llegaron a Madrid, se han abierto de una forma que nos ha sorprendido mucho. Han recordado momentos de su vida que eran muy importantes, ha pasado a ser una estupenda charla. Con Pepe Domingo estuvimos casi tres horas hablando. Nos hemos emocionado y nos hemos reído.

¿Qué sentiste al embarcarte en este proyecto?

Muchas cosas, tiene muchos componentes especiales para mí. El primero es que Roberto Leal me propuso que hiciera yo el programa, me hizo mucha ilusión. Roberto y yo hemos vivido muchas cosas juntos desde que estuvimos en TVE, esto era como un punto y seguido en toda nuestra relación personal y laboral. Luego el volver a Telemadrid, que para mí es la cadena donde más he aprendido y donde me he desarrollado. Fue el primer plató de televisión en el que yo trabajé de manera contínua, en Buenos Días, y vuelvo después de ocho o nueve años. También el haber podido trabajar con la productora de Roberto, con Blondloyal, es todo gente joven con mucha ilusión, todos eran uno de tres millones. Ha sido un programa que ha quedado muy cuidado.

De hecho, Roberto Leal es uno de los invitados, ¿cómo fue entrevistarle?

Fue muy especial, él es el productor y es el segundo programa que hace, tuvo uno en Canal Sur pero el primero que hace como productor ejecutivo es este. Le propusimos ser invitado, y fue el primero que grabamos. Éramos todos nuevos en ese momento, él como productor ejecutivo y nosotros en el programa. Nos costó mucho porque fue un rodaje muy largo, pero fue muy bonito porque pasó del momento de responsabilidad de saber que era su programa, a salir de ese encajonamiento y se abrirse para hablar de todo. Acabamos a las 23:00 en la Puerta del Sol, con un frío…

Roberto Leal y Jota Abril.

Irán invitados de la talla de Concha Velasco, Fofito, Carlos Latre, Boris Izaguirre… ¿Cuál ha sido la más especial para ti?

Todos han tenido algo muy especial, pero me ha hecho mucha ilusión entrevistar a Concha Velasco. Nos emocionamos mucho, es un momento en el que ella está viviendo que es un punto de inflexión en su vida, hicimos la entrevista justo antes de que entrara en la residencia. Antonio Carmona, Karina o Pepe Domingo Castaño también.

¿A qué otra persona te hubiera gustado entrevistar?

Espero que vaya bien y que sigamos haciendo muchas temporadas más, porque hay un montón de gente que ha venido a Madrid y que la ciudad le ha recibido con los brazos abiertos. Hay muchos personajes que, si Dios quiere, seguirán pasando por Uno de tres millones.

Has trabajado muchos años en televisión y también en la radio, ¿en cuál disfrutas más?

Es una pregunta difícil. Cada una tiene su encanto y tiene su etapa, ahora estoy viviendo una etapa preciosa con la radio en Melodía FM. La radio es mucho más personal, encima me gusta hacer a mí el control y hago la mesa de sonido. En la televisión hay mucha gente para hacer una sola cosa. Ahora estoy enamorado de la radio, pero este programa me ha empatado la televisión con la radio.

[Toñi Moreno, Frank Blanco y Jota Abril se incorporan a 'Cuatro al día' en su nueva temporada]

¿Cómo visualizas el futuro profesional?

No soy muy de mirar ni a medio ni a largo plazo. Me siento afortunado porque estoy en el grupo Atresmedia, en Telemadrid… Mi intención es seguir creciendo en la televisión y en la radio, no tengo ningún objetivo concreto.

¿Crees que hay tres millones de historias que contar?

Sí, creo que la magia de Madrid es eso, a cada uno le ha dado su guion personal de una película diferente. Todo el mundo tiene una historia diferente de su llegada a Madrid, desde luego de recibimiento diferente en la ciudad. Cada persona tiene una historia que contar, bonita o no tanto. Es una ciudad que te da todas las herramientas para que te puedan ocurrir cosas buenas.

Sigue los temas que te interesan