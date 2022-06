Alexia Putellas, en 'El Hormiguero': "Cuando era pequeña no tenía referentes femeninos en el fútbol"

Alexia Putellas visitaba por primera vez el plató de El Hormiguero, la mejor futbolista del mundo, capitana del F.C. Barcelona y de la Selección Absoluta femenina, acudía al programa de Pablo Motos para hablar sobre su carrera profesional, su trayectoria y su palmarés.

La deportista ha sido galardonada con el Balón de Oro a la Mejor Jugadora del mundo y ha recibido el Premio The Best FIFA 2021, entre otros muchos. Motos ha querido preguntarle a su invitada cómo vivió este distinguido día en el que le hicieron entrega del Balón de Oro. "Casi no te enteras, encima estábamos en concentración, ese día entrené por la mañana, me cambié y llegué a la gala. Luego corriendo cogí otro avión porque al día siguiente teníamos partido, encima era muy importante para la clasificación del Mundial", narraba. "Estuvo mucho tiempo en el maletero, porque como lo llevaba de un sitio para otro y pesa mucho pues lo dejé ahí", apuntaba entre risas.

Un premio que reconoce sobre todo su pasión por este deporte, que practica desde su infancia. "Juego desde bien pequeña, jugaba en la plaza, en el parque, en el colegio... Me di cuenta de que lo único que podía ser en la vida era futbolista", recuerda la centrocampista.

La deportista lleva más de diez años jugando en el F.C. Barcelona y se reconoce culé desde su infancia, pero el presentador ha querido conocer si Putella recuerda cuáles eran sus referentes femeninos en el fútbol cuando comenzó a jugar. "Yo no tenía referentes femeninos en el fútbol. Mis referentes eran Xavi, Iniesta, Leo Messi... todos del Barça.

Aunque para ella, el cambio que ha sufrido el fútbol femenino desde el 2019, es muy notable. "Jugábamos ante 300 o 400 personas. Antes de la pandemia y después ha habido un cambio. La verdad que tenemos mucha suerte de tener esta afición, las experiencias de llenar el Camp Nou han sido brutales", reconocía. "Creo que dar información a la gente sobre cuándo se juega el partido, en qué canal... Es indispensable, porque la gente responde".

Una impresionante carrera profesional que desde hace diez años, se la dedica a su padre, que fallecía hace una década. "La unión que he tenido con él en relación con el fútbol... Cuando pasó esta desgracia me propuse dar un paso más en esto y la energía que me da la utilizo para el deporte. Siento que me da energía, sin duda me agarro a eso para seguir adelante y positiva, hay que hacerlo todo y cuanto antes mejor".

