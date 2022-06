El actor Antonio Pagudo confiesa que vivió un viaje astral: "Sentí que me elevaba 40 cm de mi cuerpo"

Dos actores han visitado en la noche de este miércoles el plató de El Hormiguero; Antonio Pagudo y María Hervás. Ambos acudían al programa de Pablo Motos para presentar su nueva comedia, Por los pelos, una historia de autoestima, un largometraje sobre el trauma de quedarse calvo y que se estrena el próximo 12 de agosto.

"Son tres hombres calvos que van a Turquía a ponerse pelo, por diferentes motivos", explicaba uno de los protagonistas del largometraje. Por su parte, Pablo Motos ha querido opinar sobre este curioso argumento de la película: "¿La calvicie podría ser el único tema sobre el que se pueden hacer chistes sin que se ofenda ningún colectivo?".

Pero era en el juego que suelen realizar las hormigas Trancas y Barrancas al final de la entrevista con el conductor, cuando Antonio Pagudo ha revelado una de sus experiencias vitales más extraordinarias, y es que ha confesado que su mente fue capaz de realizar un viaje astral.

"Yo estaba obsesionado con los viajes astrales, el poder salir de tu cuerpo un rato. Empecé a escuchar programas, a realizar meditaciones guiadas y a relajarme. Al final, una noche sentí de forma consciente, que me elevaba del cuerpo, y cuando llevaba como 40 cm o así me cagué de miedo y volví a mi cuerpo. La sensación es como cuando te despiertas porque te caes mientras duermes, pero totalmente consciente", explicaba ante la sorpresa de los asistentes al plató.

Aunque esta no es la única historia paranormal que los invitados han desvelado a lo largo de la noche, y es que María Hervás ha confesado que, antes de actuar y para concentrarse, habla con sus abuelas ya fallecidas. "Hablo con mis abuelas muertas, lo hago en el teatro. Lo que hago es explotarlas porque como están muertas no pueden decirme nada. Les pido que me den masajes o que me toquen la cabeza, y me tocan. Yo no sé si es un trabajo del imaginario de los actores y yo lo siento mucho o yo que sé Pablo".

Algo que también ha sorprendido a los televidentes es conocer que la mujer de Antonio Pagudo trabaja en el departamento de invitados de El Hormiguero, lo que le ha proporcionado información exclusiva al presentador. "¿Es cierto que tenéis un contrato de renovación que tenéis que firmar cada año?", preguntaba entre risas Motos. "Sí, yo venía de relaciones muy malas y creía que la que la solución a eso era hacer contratos a corto plazo. Lo siento bien, ahora me toca, el viernes renuevo, no voy a hacer como Mbappé", respondía irónicamente.

