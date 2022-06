Así es la canción gallega que ha llegado a la final de la Eurovisión de canciones de inteligencia artificial

El jurado profesional del AI Song Contest, el certamen de Eurovisión de las canciones escritas por inteligencia artificial, ha anunciado tras dos semanas de deliberación que la canción gallega AI-LALELO competirá en la final del concurso el próximo seis de julio en Bélgica.

La creación española competirá junto a otras catorce canciones de países como China, Países Bajos, Tailandia, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Corea del Sur, Francia y Alemania. La candidatura de la Comunidad Autónoma había sido presentada el pasado uno de junio, al igual que las más de cien propuestas provenientes de todo el mundo, en una semifinal interna. Tras esta semifinal, los expertos emitieron un veredicto donde destacaron que las canciones finalistas "brillan por su diversidad geográfica, cultural y algorítmica".

Desde el próximo dieciséis de junio hasta la gala final del próximo seis de julio en Liège, en Bélgica, el público podrá votar de forma gratuita por su canción preferida, y se hará a través de la página oficial del festival. El ganador del certamen se decidirá por el total de votos obtenido del 50% del televoto y un 50% del jurado.

El tema está impulsado por un equipo gallego, concretamente la agencia creativa de Santiago de Compostela, CECUBO Group, la cual lidera esta iniciativa, con el periodista galaico-catalán Joel Cava al frente. El equipo, bajo el nombre de PAMP! (Proyecto Ana María Prieto, en homenaje a la primera programadora gallega), está formado por un grupo de seis artistas, ingenieros, investigadores y, por supuesto, músicos. El objetivo principal de esta creación artística es promover la lengua y la cultura de Galicia a nivel internacional, a través de las nuevas tecnologías.

El proceso creativo ha durado un total de cuatro meses, donde este conjunto de profesionales creó la canción a partir de la inteligencia artificial aplicada a la composición de la letra, armonías, instrumentos y el propio videoclip de la canción, que acumula más de 9.000 reproducciones en distintas plataformas de streaming.

"Llegar a la final supone un éxito para toda Galicia ya que permite mostrar nuestra cultura al mundo y reivindicar el talento gallego en el campo de la inteligencia artificial", celebra el equipo creativo. Además, piden a la ciudadanía que voten por la canción, para que Galicia y España logren una candidatura en esta particular y curiosa edición de Eurovisión.

Si la candidatura gallega se alza vencedora en esta tercera edición del certamen se sumaría al histórico de ganadores: Beautiful the World de Australia (2020) y Listen to your body choir de Estados Unidos (2021).

