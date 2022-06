Sebastián Yatra desvela el momento más emotivo de su carrera profesional: "No podía parar de llorar"

El segundo invitado de esta semana en el programa de Pablo Motos ha sido toda una estrella de la música internacional; Sebastián Yatra. El cantante colombiano acude a El Hormiguero para presentar Dharma Tour, la gira con la que va a recorrer España durante las próximas semanas, y también su nuevo sencillo, TV.

Dos perros son los protagonistas de este nuevo videoclip, donde viven una bonita 'historia de amor'. "Me gustan mucho los perros, no me parece que tengo suficientes, en Medellín tengo seis. Mi madre ya está harta de que le lleve más perros, porque viven en su finca".

El colombiano comienza su nueva gira en nuestro país con 80 conciertos, pero no ha sido el año en el que más shows ha dado el cantante, el pasado 2017 superó los 200. "En 2017 hice 221 conciertos, pero se subía un 25% de mí en la tarima. Ahora intento dedicarme más tiempo y viajo con mi entrenador para mantenerme sano: hago yoga, medito... Necesito apoyar mi cabeza y mi cuerpo para dar todo en los conciertos. En esta gira tengo espacios para descansar. Es pasión y dedicación por lo que hago", confesaba el invitado.

Esta no ha sido la única novedad que ha incluido el artista en su rutina, y es que también dedica más tiempo a acudir a terapia. "Acudo a terapia para gestionar lo que me pasa. Me quedaba dándole vueltas a la misma situación, sin salir de ahí. Ahora mis problemas los hablo con él una vez a la semana", confesaba el cantante. Además, añadía que "escribir" sus pensamientos también le han ayudado mucho.

Pero sin duda, uno de los mejores momentos de su carrera ha confesado que fue el actuar en la gala de los Oscars de este año, cuando interpretó Dos Oruguitas, de la película Encanto. "Cuando terminé de cantar lloré muchísimo, es el momento más emotivo de mi vida profesional, porque sentí que representaba a todas las personas que hablaban español y a mi país, Colombia".

Además, ha confesado que tuvo la oportunidad de conocer a Beyoncé y Jay-Z, un momento muy emocionante que vivió junto a su madre. "Menos mal que ella llevaba guantes, porque no me paraban de sudar las manos", comentaba ante la risa del plató.

Risas las que ha suscitado también la revelación por primera vez en la historia de su primer videoclip, el programa mostraba unos segundos de un vídeo que mostraba a un joven Yatra con tan solo 14 años. "Me da mucha vergüenza, estuve ensayando el baile seis meses, solo lo ha visto mi madre y yo".

.@SebastianYatra nos cuenta cómo vivió la última gala de los Oscar #YatraEH pic.twitter.com/XnmEQfmKqP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 14, 2022

