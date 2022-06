Olga Borisova: "Cada vez que hago una entrevista, pienso en cuántos años me caerían en una prisión rusa"

El Hormiguero recibía hoy en su plató a un grupo internacional: las Pussy Riot, aunque solo a dos de ellas, Masha Aliójina y Olga Borisova. Este grupo de música de estilo punk-rock es famoso en su país de origen, Rusia, por ser un colectivo feminista que defiende la libertad de expresión y se posiciona en contra de su presidente, Vladimir Putin.

Las artistas visitan España para recibir el premio Alan Turing LGTBI en Tenerife, donde actuarán el próximo 17 de junio. Estas artistas se convirtieron en todo un fenómeno internacional y un símbolo de lucha cuando el pasado año 2012 sus integrantes fueron detenidas y condenadas a dos años de cárcel, después de cantar la canción Holy shit, en contra de Putin, en una Iglesia de Moscú.

"Dos heroínas que le han plantado cara al mismísimo Putin", así presentaba Pablo Motos a sus dos invitadas. "Es un movimiento en el que somos artistas, pero también activistas que luchamos contra el patriarcado, la homofobia, la misoginia...", respondía Olga Borisova al ser preguntada sobre qué era exactamente formar parte de las Pussy Riot.

En ese momento, Motos preguntaba a sus invitadas sobre qué significa ser homosexual en Rusia a día de hoy, en relación con el premio que iban a recibir. "Si eres gay en Rusia te pueden matar, es absolutamente ilegal expresarte abiertamente como gay. Todo este tema del premio sería inconcebible, hay una ley que prohíbe la propaganda gay, no saben lo que es, pero lo prohíben".

Tras esto, el presentador extendía una bandera LGTBI encima de la mesa del plató y les preguntaba a sus invitadas qué pasaría si un presentador ruso hiciera eso en directo. "Te despedirían de la televisión y te enjuiciarían", respondía Masha sin dudarlo.

"Masha, fuiste condenada a dos años de cárcel con otra compañera por lo sucedido en 2012", contextualizaba el presentador. "Sí, la condena era por gamberrismo motivado por odio religioso. Nosotras hicimos una protesta contra Putin, y solo por eso encuentran motivos para meterte en la cárcel. Los testigos de la 'performance' decían que éramos brujas". Actualmente, ambas se enfrentarían a inimaginables años de prisión en su país, por sus entrevistas y declaraciones en contra del primer ministro. "Cada vez que hago una entrevista, pienso en cuántos años me caerían en una prisión rusa, no me atrevo ni en pensar en cuántos años me podrían caer", comentaba Olga.

Las invitadas de Antena 3 han querido hacer un llamamiento para intentar frenar a Putin en su invasión a Ucrania. "Los ucranianos están luchando por sus vidas, hay que conseguir que Ucrania gane la guerra, porque él no va a parar, luego van los países bálticos, Finlandia...", explicaba Masha.

"La propaganda rusa dice que están luchando contra los nazis en Ucrania, están aprovechando toda la narrativa nazi. Dicen que Ucrania es Rusia y que nos están esperando para que les liberemos", apostillaba la cantante.

"Hay que dejar de patrocinarle, tiene que haber un embargo completo de todo el gas y petróleo ruso, porque todo lo ingresan por ahí. Lo segundo es que las propiedades de los oligarcas rusos se incauten y se del dinero a los refugiados ucranianos", sentenciaba Masha sobre cómo ayudar a frenar la violencia en Ucrania.

