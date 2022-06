'El juego del calamar' tendrá su propio reality en Netflix: la plataforma anuncia 'Squid Game: The Challenge'

El juego del calamar ha sido uno de los mayores éxitos de la plataforma de streaming, y Netflix no ha dudado en renovar la ficción surcoreana con una segunda temporada. Pero este no ha sido el único anuncio este martes 14 de junio, y es que Netflix producirá un reality televisivo basado en la serie.

Competirán 456 personas, que podrán llevarse uno de los mayores premios en la historia de la televisión mundial: 4,56 millones de dólares. Curiosamente el mismo número de participantes. "Los fanes de la serie dramática están a punto de ver un viaje impredecible de 456 personas reales de todas partes del mundo en la competición más grande jamás vista, llena de tensión y donde se juegan el mayor premio jamás dado en efectivo", explicaba Brandon Riegg, vicepresidente de series documentales de Netflix.

El reality contará con diez episodios, uno más que la primera temporada de la ficción oficial. De hecho, la plataforma ya ha abierto el casting para que los participantes apliquen, eso sí, este reality está reservado solo para anglohablantes, algo que quizás, no tiene mucha relación con la producción original, ya que prácticamente se grabó entera en coreano.

La plataforma ya está buscando a sus concursantes, y se puede aplicar desde cualquier parte del mundo, ya que en la página oficial del proceso de selección (squidgamecasting.com) los concursantes están divididos en: aspirantes estadounidenses, aspirantes procedentes de Reino Unido y los aspirantes internacionales. Al igual que con otros realities de la plataforma, como Love is Blind o The Circle, si el formato triunfa y consigue un fuerte seguimiento, quizás se realicen otras versiones en varios idiomas.

Aunque existen algunas normas que deben de cumplir todos aquellos que quieran luchar por esos casi cinco millones de dólares. La persona debe tener 21 años, debe estar disponible para la grabación durante al menos cuatro semanas en los primeros meses de 2023, no se debe tener empleo y tampoco se puede estar comprometido.

Las pruebas sí estarán basadas en las que aparecen en la serie, pero evidentemente, no serán de vida o muerte, ni nadie saldrá herido. The Challenge es una producción compartida entre Studio Lambert y The Garden y, todo apunta a que estará rodada en el Reino Unido.

