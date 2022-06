Anabel Pantoja sufre una caída en 'Supervivientes: Tierra de Nadie': "Me ha rebotado la cabeza"

Como cada noche de martes, Supervivientes: Tierra de nadie volvía a acoger la prueba en la que se decide quiénes se enfrentarán al duelo final este próximo jueves, para conocer al nuevo líder de la semana. Pero este 14 de junio, la prueba ha sido de lo más amena gracias a Anabel Pantoja y a Kiko Matamoros, los únicos que no han podido completarla entera.

Lara Álvarez explicaba desde las calurosas playas de Honduras las reglas e instrucciones del juego, mientras, desde el plató de Telecinco Carlos Sobera saludaba a los supervivientes que se encontraban posicionados de una curiosa forma; todos ellos tenían la mitad de su cuerpo enterrado en la arena.

La prueba consistía en liberarse y coger un palo posicionado delante de ellos para golpear energéticamente una piñata que les daría el pistoletazo de salida para cruzar la parte más complicada; una red de altura que debían subir y bajar trepando.

[Desy, tras vencer a Kiko Matamoros: "Es una pena haberle tirado al suelo, es una persona mayor"]

Todo transcurría con normalidad y los concursantes realizaban la prueba sin ningún problema o impedimento. Todos menos Kiko Matamoros y Anabel Pantoja que no eran capaces de salir de la arena, algo que provocaba un ataque de risa en el presentador, que no podía articular palabra mientras su compañera Lara Álvarez necesitaba la ayuda una pala para sacar al colaborador de Sálvame. "Vamos a salvar a Kiko, este espectáculo no me lo esperaba, ya lo siento, me río pero no... Sí, una pala, ¿de verdad que hay que cogerla? A ver si van a aprovechar para enterrarle, ahora que queda poco para volver... Esto es lo que se llama 'muerto al llegar'", comentaba ante un Kiko Matamoros visiblemente enfadado.

Lara desenterrando a Matamoros con una pala. Historia de España #TierraDeNadie7 pic.twitter.com/FIL69MifSo — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 14, 2022

Pero parece que este divertido momento ablandaba a la organización y les concedían el privilegio de completar la prueba a los dos con opción a cena, eso sí, fuera ya del tiempo oficial. Anabel Pantoja superaba todos los obstáculos hasta la red de altura, y es que subirla se le dio mejor que bajarla, ya que se precipitó desde una altura considerable. "Estoy bien, me he dado en la cabeza, pero he rebotado", aseguraba mientras sus compañeros la levantaban de la arena. Finalmente, esta caída se convertía en una anécdota, ya que la prima de Kiko Rivera aseguraba encontrarse en perfectas condiciones.

La osti4 que se ha pegado Anabel #TierraDeNadie7 pic.twitter.com/YvEKKa5VWk — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 14, 2022

Sigue los temas que te interesan