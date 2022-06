Pipi Estrada y el escándalo que Telecinco ha decidido olvidar con su regreso a 'Sálvame'

Pipi Estrada es una de las estrellas de la nueva etapa de Sálvame. El polémico colaborador ha regresado al programa por todo lo alto tras casi una década desterrado de todos los platós de Telecinco. Su presentación se produjo coincidiendo con el 13 aniversario del formato de La Fábrica de la Tele, dándole así un cariz todavía más especial a su vuelta.

Desde ese 27 de abril, el tertuliano ha logrado destacar gracias a sus polémicas declaraciones, su enfrentamiento con las Campos y los alocados arrebatos que le han provocado más de un percance en plató.

Esta entrega al programa parece estar siendo recompensada por la productora aumentando considerablemente la presencia del periodista en el espacio en las últimas emisiones, una fructífera relación con la que Sálvame y Telecinco corren un tupido velo sobre el gran escándalo por el que Pipi Estrada fue defenestrado de Mediaset.

Corría febrero del año 2013 cuando el ex de Terelu Campos y su entonces pareja, Miriam Sánchez, ejercían como asesores del amor en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Rafa Mora, que también fue tronista del programa, destapó que Pipi había ejercido de intermediaro con varias tronistas y pretendientas para facilitarle el teléfono de futbolistas.

Se inició entonces una sonada polémica que acabó con Emma García estallando y rompiéndose en directo. "Yo no puedo más, lo digo de verdad. Todos defendéis el programa y habéis hecho del programa una mierda, unos porque lo hacíais y otros porque no lo queríais contar", aseveró desde la famosa escalera del formato.

"En este momento pido que no me metan a más gente, no quiero hablar más de este tema, que se vayan todos del plató y que arriba hagáis lo que tengáis que hacer, que bien hecho estará", dijo finalmente a la dirección antes de abandonar también ella el plató.

El final de esta controvertida historia quizá no lo recuerden muchos espectadores, pero lo cierto es que tanto Pipi Estrada como Miriam Sánchez fueron expulsados de Mujeres y Hombres y Viceversa y vetados de Telecinco por las artimañas que pusieron en tela de juicio la credibilidad del programa de citas de Cuatro.

Rafa Mora también fue 'perdonado'

Rafa Mora estuvo tres años vetado en los programas de Telecinco. Mediaset

La entonces pareja no fue la única agraviada por el escándalo. Rafa Mora también salió por la puerta de atrás del formato y estuvo vetado en todos los programas de la cadena tras conocerse este caso. Pese a que el valenciano fue precisamente quien destapó la trama, la productora y Mediaset decidieron no seguir contando con el extronista, que arrastraba demasiadas polémicas, y le condenaron a un exilio que duró tres años, hasta que Mora fichó por Sálvame.

"Todo personaje público es un producto y te expones al medio. A veces uno necesita descansar, desconectar. Llegúe aquí siendo un chiquillo de barrio. Pegué un boom muy grande", explicaba en su regreso, asegurando que "antes era más inmaduro", aunque no dio detalles de los motivos por los que había estado apartado del foco.

Ahora, tanto Pipi como Rafa forman parte del plantel de colaboradores de Sálvame y han dejado atrás sus rencillas con Mediaset, compañía a la que ambos criticaron ferozmente durante su destierro. Se demuestra así, una vez más, que en Telecinco los conflictos (y los vetos) tienen fecha de caducidad.

