Kiko Matamoros se reconoce como el concursante “más tramposo” de la edición de ‘Supervivientes’

Este martes, durante la gala de Supervivientes: Tierra de nadie, Lara Álvarez organizó un juego de recompensa en el que los concursantes podrían ganar un trozo de pizza. La presentadora, desde Honduras, lanzaba una pregunta, que siempre empezaba por “¿Quién es el concursante más...”?, seguida por un adjetivo. Y los robinsones debían responder levantando la fotografía de un compañero para responder la cuestión. El público, a través de sus mensajes, elegiría al ganador, según su sinceridad.

Una de las preguntas que ha hecho Lara Álvatez es: “¿Quién creéis que es el concursante más tramposo en lo que vamos de edición?”. Y Kiko Matamoros no tuvo reparo en levantar su propia fotografía, en lo que se entendía como un ejercicio de sinceridad. “He sido posiblemente el más tramposo de la edición porque he participado en todas las trampas colectivas y en alguna individual. Algunas en beneficio de mis compañeros y otras en beneficio propio. Soy el más tramposo, lo reconozco”, decía el colaborador de Sálvame.

Lara Álvarez bromeaba con su excesiva sinceridad con tal de poder comer pizza, pero él aclaraba que no, que había sido él mismo el que lo había “largado”. “Cuando me han pillado lo he dicho, y aunque no me hayan pillado también. Esto es supervivencia y la trampa también forma parte de la supervivencia”, admitía.

De la misma manera, Kiko se señaló a sí mismo como el concursante que menos aporta al grupo. “No he pescado un puñetero pez, ni pienso. Lo que puedo apartar es sabiduría y buenos consejos, pero bueno eso es más fácil”, valoraba el novio de Marta López Álamo.

Es llamativo que Kiko se reconozca como el concursante más tramposo, cuando él ha delatado a otros compañeros como Anuar, quien presuntamente hizo el fuego de manera ilegal. Del mismo modo, Kiko fue señalado con Nacho Palau por hacer trampas para conseguir cocos de las palmeras golpeando los mismos con varas, algo que está prohibido por la organización, y por lo que fue sancionado.

Salvado una vez más de las nominaciones

Kiko volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la noche al conseguir salvarse de la nominación. Él partía como candidato a abandonar el concurso el próximo jueves junto a Yulen, Anuar y Mariana.

Lara Álvarez anunció la decisión de la audiencia a través de un juego en el que iba cortando cuerdas y los nominados iban cayendo al agua, el que no fuese al mar sería el elegido por el público. Así, primero cortó la cuerda de Mariana, luego la de Anuar, y por último, la de Yulen. Kiko Entonces gritó emocionado al saber que, de nuevo, cuenta con apoyo desde España: “¡Gracias! Gracias Marta, gracias amigos. ¡Vamos!”.

