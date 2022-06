Kiko Matamoros se sincera en 'Supervivientes': "Se puede vivir sin aditivos y conservantes"

A sus 65 años, Kiko Matamoros luce un físico envidiable fruto de años de gimnasio, dieta estricta y…. una gran cantidad de operaciones de cirugía estética. El colaborador de Sálvame y Viva la vida, era una de las grandes dudas de la actual edición de Supervivientes, ya que abandonó Gran Hermano VIP en 2005. Su dependencia por los hábitos diarios y la dieta de gimnasio, hacían dudar a la audiencia de que Matamoros pudiera resistir a las duras condiciones de la isla. Sin embargo, su concurso parece estabilizarse pese a sus titubeantes comienzos.

Su cambio físico es innegable. La pérdida muscular es evidente y el hombre de aspecto jovial y musculado que opina cada tarde en Sálvame ha dejado paso a un Kiko Matamoros más sensible. Con un físico más propio de su edad debido a la ausencia de esos cuidados físicos de los que dispone en Madrid y que no ofrece la vida en la isla.

Este viernes, en las nominaciones de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez habló como de costumbre con cada uno de los concursantes. Al llegar a Kiko Matamoros, éste lanzó una reflexión al presentador, “parece una idiotez y que lo dice todo el mundo, pero este concurso te cambia, y creo que esta experiencia a mí me está cambiando para muy bien…El médico me dice: ‘Llevas dos meses y te aseguro que has ganado cuatro años de vida’”, afirmaba Matamoros y añadía, “hoy tenía la tensión a 11,7 que eso yo no la he tenido en mi la vida y 53 pulsaciones en reposo, que eso en una persona de mi edad es una locura. Una locura de bien (…) antes de entrar tenía un proyecto de infarto, estoy orgulloso de haber podido renunciar a muchas cosas, de haberle echado dos cojones. Me he demostrado que se puede vivir sin aditivos y conservantes".

Un comentario que arrancaba la ovación del público y una felicitación del presentador, “me gusta mucho escuchar eso". Aún no se sabe si Kiko Matamoros permanecerá muchas semanas más en Honduras, pero lo cierto es que a la vuelta podrá comprobar, así como el resto de concursantes, su enorme cambio físico por lo que no sería descartable que el madrileño pasara por enésima vez por el quirófano.

Su última intervención estética confesa fue en julio de 2021, donde en una operación de cuatro horas, Matamoros se sometió a una blefaroplastia y a una liposucción abdominal donde le llegaron a extraer hasta tres litros de grasa. También se extirpó las glándulas mamarias y le colocaron unas cánulas bajo la piel que drenarán el líquido, marcándole así los músculos. Esto aparte de otras tantas operaciones que el colaborador ha confesado haberse realizado durante diferentes épocas de su vida.

