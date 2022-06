Camilo regala a Broncano un pañal de su hija: “La otra vez me dijiste que mi regalo era una mierda”

El cantante colombiano Camilo ha continuado su periplo televisivo, tras visitar el pasado jueves El Hormiguero, y que no fue nada mal en audiencias a pesar de coincidir con un partido de la Selección Española. Este martes hizo parada en La Resistencia de Movistar + para seguir promocionando su single ‘Pegao’ y su próxima gira por España.

En La Resistencia hay una tradición que consiste en llevar un regalo al presentador, David Broncano, algo que Camilo ya sabía bien. “La otra vez que vine te traje algo que era muy importante para mí, una cuerda de uno de mis instrumentos”, le dijo al llegar al plató. “Tú me dijiste a la cara que era un regalo de mierda”, añadía. Un comentario que Broncano ha hecho de otros muchos regalos de sus invitados, no solo de la cuerda musical de Camilo. “Estaba ahí enredado, parecía un pelo de huevo de viejo”, se justificó el de Jaén ante el reproche de su invitado.

Lo que no se esperaría David es que el cantante de ‘Vida de rico’ le respondiese: “Mejor te traigo uno que sea de caca de verdad. Te he traído un pañal de Índigo, mi bebé”. Así, le entregó este artículo higiénico al presentador, que lo olió para ver si estaba usado o no, e hizo un gesto de asco.

A pesar de esto, David Broncano le dijo a Camilo que tenía algunos regalos para su hija Índigo, y entre ellos había obsequios como los que los niños elaboran en el colegio, tales como una taza de barro “típica del día del padre”, una funda hecha de macarrones, y “para cuando sea más mayor, una denuncia a sus padres por haber hecho tantos stories de Instagram durante 20 años”. Luego recibió otros regalos como un bidón de gasolina, que será “lo más importante del mundo” dentro de unos años, una vacuna contra la viruela del mono o un diccionario de español-ruso.

🎁@CamiloMusica vuelve a traerle a Broncano un regalo de mierda. pic.twitter.com/5uxmvaB5A6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 14, 2022

Además, obsequió al cantante con un body con un gracioso mensaje en la parte delantera, “Mi papá fue a La Resistencia” y que finaliza con “pero yo prefiero El hormiguero” escrito en la parte de atrás.

