Marta Peñate no puede más y convoca una "huelga" para pedir la unificación en 'Supervivientes'

"Me estoy dando cuenta de que soy insoportable pero estable", así ha comenzado la conexión entre Jorge Javier Vázquez y Marta Peñate en esta noche de jueves en la gala de Supervivientes 2022. La concursante se encuentra en el límite de sus fuerzas y está deseando poder reencontrarse con sus compañeros o volver a España, ya que lleva desde hace casi dos semanas viviendo la experiencia del reality sola, en el 'palafito'.

Junto con el hambre, la soledad del palafito es uno de los mayores miedos de todos los supervivientes que acuden a Honduras, el no poder hablar con otras personas condiciona el estado de ánimo de los participantes. De hecho, cabe recordar que este aspecto fue el que le hizo abandonar a Juan Muñoz, cuando descubrió que Desy había sido la expulsada y él debía permanecer solo en la plataforma.

La participante de La Isla de las Tentaciones no aguanta más y asegura estar "hasta los huevos" de esa situación. Pero, a pesar de esto, Peñate no ha dudado en entretener a los televidentes con su estancia en soledad, algo que demuestra su capacidad para crear contenido. Por ello, el programa emitía la particular huelga que ha convocado la canaria junto a sus convivientes; las cucarachas, las iguanas y una curiosa 'Desy'.

[Anabel Pantoja sufre una caída en 'Supervivientes: Tierra de Nadie': "Me ha rebotado la cabeza"]

"Quiero unificación, por lo que voy a organizar una puta huelga, os espero a todos", comentaba la concursante mientras realizaba también alguna que otra pancarta, donde se podían leer mensajes como "queremos la unificación" o "estamos hasta los 'eggs'". "Se lo digo a todos y a ti Pirata, ¡queremos la unificación, estoy hasta los huevos! Esto es una huelga y la voy a liar, estoy como una puta cabra", gritaba mientras golpeaba dos sartenes para crear algo de ruido.

[Marta López, la defensora que lastra el concurso de Kiko Matamoros en 'Supervivientes']

"Esto es un paso más para la unificación, gracias cangrejos, iguanas y gente... Este día marcará un antes y un después en la historia de Supervivientes 2022", sentenciaba la concursante. Tras finalizar el vídeo, Jorge Javier Vázquez le agradecía este divertido momento a la superviviente, pero Peñate continuaba insistiendo en si iba a poder volver con sus compañeros, algo a lo que el presentador no le ha respondido.

MARTA PEÑATE ES ORO PURO, es capaz de crear una manifestación con una piedra en bragas y una iguana



ES QUE SU MENTE >>>>>>>>#SVGala9 pic.twitter.com/4ImQlEMxXm — Ferran 🥭 (@ferranf_8) June 16, 2022

Sigue los temas que te interesan