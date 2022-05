El antecedente Avilés: por qué Marta Riesco no será despedida de Telecinco por sus últimas mentiras

Marta Riesco, esa chica que aseguraba no querer ser un personaje hace unas semanas, es cada día una protagonista más grande en el mundo del corazón de Mediaset. A finales de la pasada semana, ella misma se encargaba de soltar una bomba: que Rocío Carrasco, exmujer de su actual novio Antonio David Flores, quería contar con ella para un homenaje a Rocío Jurado en Sevilla. Una cita en la que Marta, que intentó representar a España en Eurovisión hace una década, cantaría su tema ‘No tengas miedo’, del que ya ha grabado una nueva versión.

Todo sonaba muy rocambolesco. Ni Marta Riesco es ni una periodista laureada ni una artista de peso como para contar con ella en un homenaje a Rocío Jurado. Y la idea de que haya sido Rocío Carrasco la que ha hablado con ella por teléfono para hacerle tal propuesta resultaba, cuanto menos, intrigante. ¿Cómo va a darle trabajo a la pareja del exguardiacivil, al que ella llama “el ser”?

A lo largo de esta primera semana de mayo, Sálvame se ha dedicado a desmontar por completo su testimonio; las cosas no sucedieron como Marta narró, a pesar de que ella parece estar muy segura de su relato. Es más, Riesco aseguró que tiene un as bajo la manga, que enseñaría en el caso de que la dejasen por mentirosa… Y todavía estamos esperando para verlo. Incluso compañeros de programa como Alessandro Lecquio están solicitando esas pruebas.

“Son las 12:25 horas del 5 de mayo y nuestra cantante, actriz, modelo, influencer y reportera, Marta Riesco, todavía no ha mostrado el as que tiene oculto en la manga. Esto lo voy a decir todos los días hasta que muestre el as porque de eso es de lo que se está hablando. De lo mentirosa que ha quedado”, sentenció Lecquio este 4 de mayo en su participación en El programa de Ana Rosa. En Ya son las ocho también ha sido puesta en cuarentena. Jorge Javier Vázquez aseguró que no volverán a contar con ella hasta que enseñe las pruebas que dice que tiene.

¿Debería temer Marta Riesco por su futuro en Telecinco, por estar quedando como una embustera? Para nada; en Mediaset tienen la correa muy larga para esas cosas. O al menos, la han tenido con otros miembros de su plantilla, como por ejemplo, el falso periodista José Antonio Avilés.

El cordobés comenzó a trabajar hace unos años en Viva la vida, y aseguraba haber cursado periodismo. Hasta que un día saltaron las alarmas y se demostró que no tiene carrera, y que además, muchas de sus informaciones eran inventadas. Se puso sobre la palestra todas sus vergüenzas, se habló incluso de estafas, y él aseguró que iba a cambiar, incluso, que iba a dejar la tele.

Pero esa fue una nueva mentira de Avilés, que continuó sus intervenciones en Viva la vida como si tal cosa. Es más, continuó sacando de quicio a compañeros y presentadoras como siempre, sin el más mínimo atisbo de cambio. ¿Dejó de mentir? Tampoco. En el plató siguieron señalando noticias suyas como falsas, pues tendría dudosas fuentes (por no decir inventadas) de tanto en cuando. Aunque se ha pedido muchas veces su despido, no parece que vayan a prescindir de sus servicios, y menos ahora que ya ha pasado su mayor temporal de mentiras al descubierto.

Por esta razón, es fácil imaginar que a Marta Riesco le queda mucho recorrido en Telecinco; ofrece mucho juego. Ella, a lo Aída Nízar, ya habla de sí misma en tercera persona, incluso. “Me parece vergonzoso y denigrante el escarnio público que estoy sufriendo. He dado una información de algo que ocurrió hace diez días. Eso se sabe por Marta Riesco, no por Rocío ni por Fidel. Me están intentando dejar de loca, ridiculizar, vejar. De mí no se ríe nadie. Yo estaré llorando, pero sigo aquí, con mi micro y cumpliendo con mi trabajo. Marta Riesco no miente”, dijo el pasado martes 3 de mayo ante un atónito Joaquín Prat.

La periodista, que antaño soñó con ser Miss España, es un gran personaje que da mucho juego en la cadena, aunque sea para agitar el avispero. Lo mismo habla de Rocío Carrasco que se sube a un escenario a cantar, parece cómoda en el papel que está desempeñando, y a Telecinco eso le viene muy bien.

