Destapan una nueva mentira de José Antonio Avilés en ‘Viva la vida’: “Ten mucho cuidadito”

Este fin de semana uno de los temas principales de Viva la vida ha sido los conflictos que hay entre Makoke y su exmarido Kiko Matamoros. El sábado se sentaba ella en el programa para dar su versión, y el domingo el colaborador de Sálvame respondía, dentro de la dinámica habitual. Y ahí que surgió un tercero en discordia, el falso periodista José Antonio Avilés, al que pillaron en su enésima mentira. Y, como es usual, dicha mentira no ha tenido ninguna consecuencia para él, más allá de un pequeño tirón de orejas por parte de la presentadora.

Todo comenzó cuando José Antonio expuso una acción por parte de Makoke que podría incurrir en un delito: aseguraba que ella le mostró una carta dirigida para Kiko Matamoros y en la cual se hablaba de la deuda que Kiko tiene con Hacienda.

Entre los colaboradores de Viva la vida había algo de escepticismo. No entendían que la que fuese azafata de Telecupón hubiese abierto una carta que no iba dirigida hacia ella, y tampoco que hubiese hecho pública la información de la misma a los colaboradores televisivos. Sobre todo a José Antonio Avilés, que no se caracteriza por ser discreto y guardarse las cosas para sí.

Diego Arrabal quiso comprobar de primera mano aquello que decía José Antonio Avilés y por ello llamó a Makoke en directo. Y la malagueña destapó que, una vez más, todo lo que está contando José Antonio Avilés es mentira, y mandó una fotografía de la carta a la que se hace mención para demostrar que la destinataria es ella, y no Kiko Matamoros.

Emma García, la presentadora de Viva la vida, tuvo que poner los puntos sobre las íes al andaluz. “Avilés, ten mucho cuidadito con lo que cuentas. No me toques las narices. Te has equivocado y podía haber sido un delito que al final no lo es. Te lo estamos diciendo, que tengas cuidado a la hora de contar las cosas y te asegures a la hora de contar las cosas. A Makoke la querías meter en un lío y a Kiko en otro. Ten cuidado”, insistía la vasca, mientras que José Antonio se veía obligado a pedir perdón.

