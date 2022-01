A Sandra Barneda también se le atraganta José Antonio Avilés presentando ‘Viva la vida’

Este fin de semana Sandra Barneda debutaba en el programa Viva la vida de presentadora suplente, pues la titular Emma García no pudo estar al frente del mismo por razones de salud. Y como le sucede a menudo a Emma, y también a Toñi Moreno durante los meses de verano, Sandra ha chocado con el colaborador José Antonio Avilés, quien ha sido pillado en muchas ocasiones dando noticias inventadas o sin contrastar. Aunque en esta ocasión el rifirrafe ha tenido lugar por un comentario machista.

En el programa de este domingo se estaba tratando uno de los temas de la semana, la confirmación de la relación sentimental de Antonio David Flores y la periodista Marta Riesco. Y sobre la colaboradora de El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho Avilés dijo que iba todas las tardes a merendar a una pastelería muy conocida “enfrente de la zona deportiva del Atlético de Madrid. Ligoteaba con los futbolistas del Atlético”.

Kiko Matamoros quiso aclararle que Marta, aunque ahora esté relacionada con la crónica social, fue periodista deportiva en el pasado. En concreto, fue redactora de deportes en laSexta, y en esa misma cadena estuvo en Jugones y El Chiringuito.

Esa respuesta no dejó contento al falso periodista. “Marta le ha tirado la caña a gente que conozco de la cantera del Real Madrid. Ahí había un objetivo bastante claro”, insistía el cordobés, un comentario que Kiko Matamoros calificó de “bastante machista”.

Finalmente, Sandra terminó poniendo los puntos sobre las íes al colaborador. “Avilés, creo que he dicho tu nombre veinte veces. Esto no es ningún 'show' televisivo donde uno dice cualquier chorrada y sigue hablando. Ella era completamente soltera y podía hacer lo que le diese la gana”, le espetó. “No entiendo esta descalificación por tu parte, porque ella podía tirar la caña a quien le diese la gana, ¿vale? No entiendo. Es como si tú estás de marcha y te dicen que le tiras la caña a no sé cuantos. ¿Eso que tiene que ver?”. En su defensa, Avilés solo pudo decir que no estaba descalificando a su compañera de cadena.

