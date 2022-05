XEINN lanza su nuevo single tras el Benidorm Fest: 'Como yo', junto a DEVA

Después de su sexta posición en el Benidorm Fest con Eco, su propuesta para el Festival de Eurovisión 2022, XEINN lanza este viernes, 6 de mayo, su nuevo sencillo junto a la cantante DEVA, Como yo.



"He aprendido muchísimo gracias al Benidorm Fest. Siempre digo que ha sido como un máster exprés donde he aprendido en 2 meses lo que un artista emergente habría aprendido en 2 o 3 años", cuenta sobre el formato de RTVE donde logró clasificarse para la gran final en una semifinal junto a artistas como Rayden y Rigoberta Bandini.



"De las cosas que más destaco es el haber aprendido a soportar la presión y tener la confianza que tuve a la hora de subirme a un escenario en donde millones de personas te estaban viendo", relata. "La perseverancia y paciencia para conseguir que Eco sonara como sonó en las diferentes galas a nivel vocal y, en general, toda la experiencia que rodea a Benidorm Fest ha sido un gran reto irrepetible para mí".

El nuevo sencillo y un nuevo sonido



Este nuevo tema, compuesto por los propios intérpretes, Yeieme, Raúl Nadal y Skash, está distribuida por BOP Music e inicia la nueva etapa de XEINN en la que coqueteará con ritmos más urbanos.



"Hay una evolución musical bastante importante desde Eco, ya que actualmente soy capaz de crear música con una mayor densidad, con mucha mayor facilidad y uniendo universos distintos. En el mundo musical nunca se deja de aprender y me gusta no dejar de reinventarme", confiesa XEINN, que propuso a DEVA sumarse a esta aventura después de descubrir su sonido.



"Me encanta su forma de cantar y sus composiciones", asegura. "Cuando surgió en mi mente Como yo, intercambiamos mensajes en redes sociales y nos pusimos manos a la obra. Cuando se sumó al proyecto sabía que iba a salir algo realmente bueno", concluye.



