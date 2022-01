Así será la puesta en escena de Xeinn: "Viajaré en el tiempo en mi actuación del 'Benidorm Fest'"

A menos de veinticuatro horas para que eche a andar el Benidorm Fest, el proceso de selección de RTVE para elegir a nuestro representante en el Festival de Eurovisión, uno de sus participantes, Xeinn, subía un enigmático vídeo a sus redes sociales pocas horas después de haberse subido al escenario para ensayar por primera vez.

En él podía verse cómo el grafismo de su nombre y el de su canción, Eco, iban variando y adaptándose al paso del tiempo. Un vídeo que explica a la perfección el concepto de su escenografía. "En mi actuación viajaré en el tiempo persiguiendo, como narra el tema, a la dueña del eco de un amor que me atormenta (...) La puesta en escena contará con ese halo ochentero que comentaba este lunes en la rueda de prensa en Benidorm", explica en conversación con BLUPER desde su hotel en la ciudad alicantina.

"Estoy contento después de mi primer ensayo. Pese a no poder desarrollar nuestro concepto artístico inicial la sensación ha sido buena. Es tremendo ver materializado en ese escenario todo el cariño y dedicación que he puesto junto a mi equipo en luchar mi puesta en escena. Hay cositas que retocar y en las que trabajar, pero estoy supercontento. Ojalá pudiéramos ir a Eurovisión a lo grande", cuenta el joven, que ha contado en su equipo con Juan Sebastián y Carlos Rodríguez, coreógrafo y director escénico de Got Talent España y programas como The Dancer.

"En este viaje al pasado en el que busco ese eco habrá guiños a RTVE y tenderemos un puente entre la época de esplendor del Festival de Benidorm y el renovado Benidorm Fest. Recorreré algunos de los momentos más icónicos de la Televisión Española en los que los que grandes artistas brillaban con luz propia", cuenta.

"Entre otras cosas, la escenografía está compuesta por unos currados visuales que nos transportarán al pasado con tecnología actual y puntera. Además, unos efectos de luz que me harán formar parte de una prisión que simboliza y lo atrapado que sigo por el eco de un amor de antaño", añade.

Preguntado por el 'eurodrama' del día, el positivo de su compañero Gonzalo Hermida, el joven confiesa que "el equipo ha sido testado esta tarde de urgencia, antes del ensayo, y seguimos negativos en COVID-19. Estamos actuando con mucha responsabilidad y seriedad, no queremos echar por tierra todo el trabajo en el que, tanto el equipo como yo, lleva meses trabajando. El jueves saldremos a ganar".

Xeinn tendrá la responsabilidad de abrir la segunda semifinal del Benidorm Fest, que se celebrará el próximo jueves 27 de enero en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm y se emitirá en La 1 de TVE a partir de las 22:45 horas. El joven defenderá el tema Eco, compuesto por Carlos Marco, Thomas G:son (autor de Euphoria y Quédate conmigo, entre otros), Jimmy Jansson y Marcus Winther.

