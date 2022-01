Quién es Mercedes Martín, la meteoróloga que hoy participa en ‘Pasapalabra’

Desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a una comunicadora muy conocida por los espectadores más madrugadores: la meteoróloga Mercedes Martín.

Junto a otros famosos, como son los actores Alberto Amarilla, Natalia Millán y Daniel Grao, Mercedes ayudará a los concursantes a acumular segundos en las diferentes pruebas, poniendo a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Martín (@mercedesmartin__)

Mercedes Martín estudió Oceanografía en la Universidad de Cádiz y amplió mis estudios sobre teledetección aplicada en la TUM (Munich). “Quería ser psiquiatra o Jack Cousteu. Siempre me gustó analizar y entender el por qué de las cosas. Recorrer el mundo en busca de tesoros y bucear en todos los mares era mi sueño”, diría sobre sus sueños infantiles en una entrevista al periódico La Razón.

Tras trabajar como investigadora en el Natural History Museum de Londres, en Reino Unido, regresa a España, se matricula en la Facultad de Física, y se especializa en Meteorología. Eso la llevó a hacer prácticas en Televisión Española y descubrir su vocación como comunicadora.

😉 El pronóstico de hoy para #Pasapalabra es de grandes temporales de risas y una gran tormenta de fantasía con @Tiempo_Mercedes. 💖 pic.twitter.com/bYM2nBzeLd — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 25, 2022

Además, cuenta con un título de Experta en Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia expedido por la Universidad Autónoma de Madrid.

Desde hace más de siete años, Mercedes Martín está vinculada a Antena 3, y es la editora y presentadora del tiempo en las Noticias de la Mañana, y también fue editora y presentadora del programa Tu Tiempo en Antena 3 Noticias 1 y 2, donde también hablaba de medioambiente, de salud, agricultura o ganadería.

“Confieso que he llegado a casa empapada más de una vez por no llevar un paraguas. Es algo bastante común en mí. Informo del tiempo y me mojo”, reconocía con humor sobre su trabajo en la citada entrevista de La Razón.

Activista medioambiental, de su currículo se puede destacar también su trabajo como enviada especial en la Cumbre del Clima (COP25) de Madrid de 2019. En 2020 fue galardonada con el Premio Radio Televisión a la Mejor Informadora del Tiempo, un reconocimiento que tenía previsto recoger en marzo, pero cuya entrega fue pospuesta por la crisis del coronavirus.

