La contradicción de ‘Secret Story’: Carmen podrá volver a la casa tras su expulsión disciplinaria

Mediaset ya no sabe qué hacer para que Secret Story no pierda espectadores antes de su final. Este domingo recibían en La casa de los secretos a tres famosos que convivirán con los anónimos hasta el fin del concurso, y además, han desvelado que el próximo jueves dos expulsadas, Carmen y Nissy, también regresarán a Guadalix.

En el caso de Carmen, la concursante tuvo una convivencia marcada por las disputas, las faltas de respeto y hasta las agresiones. Recordemos que la organización tuvo que expulsarla de forma disciplinaria por echarle agua a su compañera Laila en plena bronca. Entonces la organización la llamó para que acudiese al cubo, el antiguo confesionario, para anunciarle que ahí había terminado su concurso.

En las redes sociales muchos usuarios han manifestado que no entienden que ahora, con la excusa de la sorpresa, se permita volver a la casa de Secret Story a alguien que fue expulsado por “conducta intolerable dentro del concurso”. Pocos entienden que le regalen la oportunidad de regresar a la casa, aunque ya sin opción de acceder al premio. La vuelta de Carmen y Nissy se engloba en una noche de sorpresas para los participantes, en la que también habrá otros amigos o familiares.

Es fácil imaginar, sin embargo, que la organización espera un reencuentro entre Carmen y Rafa, quienes habían tenido una gran química durante su convivencia, y que incluso llegaron a besarse antes de la expulsión de ella.

Hay que destacar que en la etapa de Gran Hermano cuando un concursante era apartado de la competición por una actitud inapropiada el programa dejaba de contar con él para el resto de debates y galas. Con Secret Story esto no ha sucedido, ni en su versión con famosos (Sofía Cristo fue expulsada tras la pelea con Frigenti, pero siguió yendo a plató), ni ahora con la de anónimos.

En ese sentido, hay que destacar que Carmen tuvo una dura entrevista con Toñi Moreno el mismo día de su expulsión, por lo que se le brindó la oportunidad de explicarse. Y este domingo se vio cara a cara con Laila, con la que tan mal se había llevado, y con la que no parece que esté por la labor de arreglar las cuentas.

La actitud de Carmen no es únicamente mordaz con la que fue su compañera; también con la presentadora de La noche de los secretos, Toñi Moreno. La comunicadora le preguntó que por qué había dicho en redes sociales que le había decepcionado. Carmen intentó quitarle hierro al asunto respondiendo que ya habían hablado de ello, pero Moreno la desmintió: “No, no hemos hablado nada”.

