Uno de los representantes de Islandia en Eurovisión 2021 confiesa que abusó sexualmente de dos exnovias

Stefán Hannesson, exintegrante de la banda islandesa Gagnamagninn que representó a Islandia en Eurovisión 2021, ha admitido haber abusado sexualmente de dos de sus exparejas después de haber sido denunciado por tres mujeres.

El joven, que es uno de los instrumentalistas de la banda que acompañó al cantante Daði Freyr sobre el escenario de Róterdam, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje reconociendo los hechos el pasado mes de enero. La noticia, no obstante, no había trascendido internacionalmente hasta este fin de semana, cuando se celebró la final nacional para elegir al nuevo representante de Islandia y, tal y como ha destacado una usuaria en Twitter, el vocalista del grupo actuó solo sobre el escenario.

Stefán Hannesson ha reconocido haber abusado sexualmente de dos de sus exparejas.

En el texto que Hannesson publicó en su perfil, el músico asegura que lamenta "profundamente" sus acciones, de las cuales afirma no haber sido consciente hasta que una de sus exnovias habló con él. "En 2013 abusé de mi entonces novia y ahora ha dado un paso al frente y me lo ha contado", explica el artista. "Lamentablemente, no fue la primera vez que estuve expuesto a tal violencia, también sucedió en mi primera relación", confiesa.

"Lamento profundamente lo que hice todos los días y siempre haré. He buscado la ayuda de un psicólogo para afrontar esto y trabajar en ello", proseguía su tuit. Además, el joven desvela que informó a su grupo el año pasado de los hechos de los que se le acusan y les hizo saber que dejaría de actuar con ellos si se lo pedían. "En ese momento debería haberlo anunciado públicamente. La responsabilidad es mía, la vergüenza es mía", concluye Stefán.

Favoritos

Daði & Gagnamagninn eran unos de los favoritos para alzarse con el micrófono de cristal en la pasada edición de Eurovisión. La banda fue elegida para representar a Islandia en la entrega de 2020, pero el coronavirus acabó truncando los planes de la UER y la televisión islandesa volvió a confiar en el grupo para el regreso del festival.

El grupo compitió en Róterdam con el tema 10 years, aunque el contagio por covid-19 de uno de los integrantes, Jóhann Sigurður, obligó a Islandia a recurrir a la grabación del segundo ensayo para participar en la segunda semifinal del certamen. A pesar de no poder actuar en directo sobre el escenario del Ahoy Arena, Daði & Gagnamagninn logró el pase a la final, donde su actuación grabada les valió para hacerse con el cuarto puesto, la mejor posición de Islandia en Eurovisión desde 2009.

