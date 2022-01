El representante de Bulgaria en Eurovisión, en búsqueda y captura en España por un delito de amenazas

La nueva etapa de la delegación de Bulgaria para Eurovisión comienza con polémica. El vocalista del grupo Intelligent Music Project, Ronnie Romero, se encuentra en estos momentos en búsqueda y captura en nuestro país tras no haber comparecido al llamamiento judicial que se le ha efectuado, según ha dictado el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Valdemoro en una sentencia a la que ha tenido acceso BLUPER.

El juez del caso procedió a adoptar el pasado 17 de noviembre de 2021 como medida cautelar su busca, detención y presentación ante dicho juzgado por plazo de cinco años, a fin de prestar declaración en calidad de investigado por un delito de amenazas.

Romero tiene prohibido acercarse o aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de la persona, domicilio o lugar de trabajo de su expareja y también se le prohíbe comunicarse de cualquier modo con la misma, en persona, por correo postal o informátivo, por teléfono, por fax, por telegrama, por mensajes SMS, por redes sociales o cualquier otro medio

Igualmente, según el escrito de diligencias previas fechado a 28 de diciembre de 2020, se le prohíbe con carácter cautelar el derecho a la licencia, tenencia y porte de armas o la facultad de obtenerla hasta la finalización del procedimiento.

Nacido en Chile, Romero es el vocalista de Intelligent Music Project, quiénes fueron seleccionados a finales de noviembre como presentantes de Bulgaria en Eurovisión en la 67ª edición del festival que se celebrará en Turín el próximo mayo.

Defenderán la canción Intention que, según Eurovision-Spain, es un tema que "plantea la lucha interior de cada uno de nosotros con patrones obsoletos de fe y comportamiento que nos hacen retroceder. No hay zona segura y hay una existencia inútil. Encontrar el camino correcto es una batalla, incluso una guerra con uno mismo y se necesita una intención seria para hacer el bien".

Intelligent Music Project es un grupo creado por el empresario y filántropo Milen Vrabevski en 2010. Sus miembros son rotativos y la formación actual está compuesta por Romero, vocalista de bandas como Lords of Black, Rainbow o Sunstorm; y el percusionista Stoyan Yankoulov, exabanderado búlgaro en 2007 y 2013 junto a Elitsa Todorova.

También forman parte del proyecto el ganador de Factor X Slavin Slavchev, Bisser Ivanov, Ivo Stefanov y Dimiter Sirakov. Intelligent Music Project nació con el objetivo de popularizar la música búlgara contemporánea y está inscrita del Registro de organizaciones culturales del Ministerio de Cultura.

Bulgaria debutó en Eurovisión en 2005 y hasta la fecha su mejor clasificación ha sido una segunda posición en 2017 con el cantante Kristian Kostov y la power balad Beatufil Mess.

Este año, después de la undécima posición de Victoria en Róterdam con Growing up is getting old, la BNT decidió cambiar por sorpresa a una delegación que había conseguido una etapa gloriosa en el festival con candidaturas de calidad como la de Poli Genova o EQUINOX.

