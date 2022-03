Carmen, expulsada de ‘Secret Story’ de manera disciplinaria por echar agua a Laila en una discusión

Secret Story: La casa de los secretos tiene su fin cada vez más cerca. Se están expulsando a dos concursantes a la semana a través del voto del público, y a eso le sumamos que este domingo el programa también apartó del concurso a Carmen Nadales como sanción disciplinaria.

Carmen ha sido una de las concursantes más polémicas de la temporada, la que más envuelta ha estado en discusiones y peleas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Este 6 de marzo la joven estaba en la cocina y ha terminado discutiendo con Laila una vez más, pues la segunda reprochaba su forma de tratar a Rafa. Carmen, enfadada, sacó la manguera del grifo de la cocina y mojó a su compañera. Entonces la organización la llamó para que acudiese al cubo, el antiguo confesionario, para anunciarle que ahí había terminado su concurso.

Repasamos los acontecimientos que han ocasionado la expulsión disciplinaria de Carmen ¿Qué pensáis al respecto? #SecretNoche8 pic.twitter.com/ofpYxM7Ne9 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

En su cara a cara con Laila ambas se habían gritado de todo; por eso muchos espectadores dejaron constancia en las redes sociales su descontento con la decisión, pues no entendían que una sí fuese sancionada y la otra no.

Esa misma noche Carmen fue al plató de Secret Story: La noche de los secretos, la gala presentada por Toñi Moreno, y aseguró sentirse avergonzada y quiso pedir disculpas tanto a su compañera como a la dirección del programa y la productora. Admitía que era un gesto que en la casa no le parecía para tanto, pero que luego pensó cómo se habría sentido ella si hubiese sido la que termina mojada.

Carmen explicaba también que ver las imágenes de la discusión le daban mucha vergüenza, pues no se considera una persona agresiva y nunca se ha ido de las manos con nadie. Toñi Moreno, sin embargo, no la consolaba y le decía que en el vídeo solo se mostraba “una persona fuera de sí y un poco desquiciada”. La ya exconcursante también lamentaba no dormir esta noche en la casa de Guadalix de la Sierra, y ahí Moreno volvió a ser bastante dura. “Vas a dormir en la tuya, porque la has cagado. Te vas a perder la mejor experiencia de tu vida por no tener autocontrol”.

En la gala de este domingo, tal como estaba previsto, Belén Esteban ha entrado en la casa. Y lo ha hecho recordando su estancia en Gran Hermano VIP, reality que ganó. La hemos visto llevando su famoso pijama morado, y también ha hablado un poco inglés, en referencia a una prueba que hizo.

Carlos, Rafa, Carmen, Álvaro, Cora y Laila eran los nominados, y de ellos, Carlos y Álvaro y se han salvado, algo que ha alegrado a la colaboradora de Sálvame, pues Álvaro es de sus favoritos. Toñi Moreno anunció también que el programa decidía prescindir de la repesca en esta edición.

[Más información: ¿Ocultó 'Secret Story' una violenta bronca de Adrián? La polémica teoría que cuestiona al 'reality' ]

Sigue los temas que te interesan