El bochornoso espectáculo del hermano de Cora en 'Secret Story': Toñi Moreno le expulsa del plató

Jonathan, el polémico hermano de Cora, concursante de Secret Story, ha vuelto a protagonizar un bochornoso momento en el reality, que este domingo se ha despedido de una de las concursantes que más juego ha dado en la casa: Nissy.

A su llegada al plató, la expulsada ha tenido que hacer frente a su controvertido paso por 'La casa de los secretos' y ha vivido varios encontronazos con colaboradores y familiares de otros concursantes. Entre ellos ha estado Jonathan, que ha perdido las formas al dirigirse a la ya exconcursante.

"Querías competir contra mi hermana, contra Cora, contra un vaquero... y te has llevado esto", espetó haciendo el gesto de 'la peineta' con el dedo. "Tú te has venido arriba, te has creído que eras muy fuerte...", proseguía el joven, pero la expulsada le interrumpía: "¿Por qué no te tatúas la boca y te callas un poquito?", espetaba arrancando el aplauso del público.

Tras un intercambio de reproches a gritos, Jonathan volvía a dedicarle el grosero gesto a Nissy, mientras que el tío de esta se levantaba de su asiento para enfrentarse al hermano de Cora y dedicarle una doble 'peineta'. "¿Qué me vas a hacer?", se encaró de forma agresiva el joven.

"Me queda poco tiempo de programa, pero es que me voy a ir esta noche con la satisfacción de echarte del plató, tío", intervino Toñi Moreno. "No se hacen peinetas en un plató, no se trata así a nadie", remató la presentadora, que obligó a Jonathan a abandonar la grada antes de despedir el programa.

