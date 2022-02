Las graves palabras de Carmen que no han tenido consecuencias en 'Secret Story': "La acuchillaría"

Esta semana, Secret Story ha sancionado a todos los habitantes de la casa después de que Carmen y Rafa hayan dañado el mobiliario tallando sus nombres en una mesa. El programa ha provocado la indignación de los concursantes por tener que sufrir las consecuencias del comportamiento incívico de dos de sus compañeros, pero también de buena parte de la audiencia, que llevaba varios días pidiendo un castigo para Carmen por motivos bastante más graves.

La polémica participante del reality está en el punto de mira de muchos espectadores por una conversación que tuvo con Rafa en la que criticaba duramente a Laila y, además, confesaba que su actitud con ella en la calle sería muy distinta a la que está teniendo en Guadalix.

"No soporto que Laila esté. Me parece chusma, tío", le confesaba en la cama Carmen a Rafa, quien tiene una buena relación con Laila que ha despertado celos en ella. "Tengo ganas hasta de discutir con ella para que se aleje de mí. Le tengo asco", proseguía la concursante ante el silencio de su compañero.

Carmen: “Laila me da mucho asco, en la calle la humillaría. Si estuviese con mis amigos me reiría de ella”



¿Cuándo vais a sancionar a esta sinvergüenza @SecretStory_es ? #Secret16F

Pero las palabras más graves de Carmen llegaban cuando afirmaba que le apetece "arremeter contra ella, incluso". "En la calle siento que, si estuviese con mis amigos y estuviésemos todos, la estaría acuchillando todo el rato, estaría metiéndome con ella, riéndome de ella. Es lo peor, no la soporto".

"No es mala", se limitó a apostillar Rafa ante el ataque indiscriminado a Laila. "Me da igual, es una provocadora, su cerebro está hueco y no la soporto. Le tengo unas ganas que me muero", espetó Carmen.

Visiblemente incómodo, Rafa invitaba a su compañera a cambiar de tema de conversación. "Habla de otra cosa, tía", intervino. Pero ella insistía: "No me apetece. Me apetece pensar y replantearme qué me está pasando".

Ante estas graves palabras de la concursante, buena parte de la audiencia pidió una sanción que, sin embargo, nunca llegó. De hecho, durante la gala de este jueves Nagore Robles sacó a relucir el tema, calificando como "horroroso" el comentario de Carmen, ante lo cual Carlos Sobera reconoció que en el programa "no ha gustado nada el comentario de Laila", pero sin anunciar ningún tipo de medida disciplinaria.

