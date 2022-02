Las noticias de hoy en TV que no te puedes perder: Finaliza el rodaje de ‘La casa del dragón’

Al universo de Juego de Tronos le queda todavía un largo recorrido en televisión. Y es que ya se calientan los motores para el estreno de La casa del dragón, su spin-off.

‘La casa del dragón’ finaliza su rodaje

El creador de Juego de Tronos, George R. R. Martin, ha dado las primeras noticias sobre esta serie derivada. “Emocionantes noticias desde Londres. Me han informado de que el rodaje de la primera temporada de La casa del dragón ha finalizado. Sí, los diez episodios. He visto algunos cortes preliminares y me encantan. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por delante: efectos especiales, ajustes de color, banda sonora y postproducción”, explica el novelista.

De momento ha preferido no mojarse sobre la fecha del estreno, porque “queda mucho trabajo por hacer, y el covid dificulta la planificación. ¿Esta primavera? Improbable. ¿Quizás verano? Podría ser. ¿Otoño? ¿Quién sabe?”, asegura el autor en su blog personal.

‘The Equalizer 2’ da la sorpresa como lo más visto del domingo

Infiel solía ser el programa líder de la noche del domingo, pero este 20 de febrero las audiencias han dado un vuelto. La cinta The Equializer 2, dentro de La película de la semana, fue el programa más visto no ya de la noche sino de toda la jornada, con un 16,5% de cuota de pantalla y una media de 2.353.000 espectadores. A pesar de estos buenos datos la serie Infiel no se mostró en baja forma: la serie turca anotó un 15,2% de cuota con 2.027.000 espectadores.

Leer más

Sigue los temas que te interesan