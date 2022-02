Críticas a ‘Viva la vida’ por entrevistar a un asesino de Sandra Palo con su madre en plató

El magacín de Telecinco Viva la vida suele mezclar todo tipo de contenidos. Aunque los del corazón son los que más repercusión tienen (dentro de la propia cadena, sobre todo) también hay lugar para la nostalgia, o para recordar crímenes del pasado. En ese sentido, en la emisión de este sábado, Emma García recibió a María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, quien murió el 17 de mayo de 2003 a manos cuatro jóvenes que confesaron su crimen.

Aquella muerte conmocionó a España: Sandra era una joven andaluza de 22 años que tenía una discapacidad psíquica leve. Fue violada y luego asesinada: la atropellaron hasta en 15 ocasiones, y como seguía viva, sus cuatro agresores compraron gasolina y le prendieron fuego en un descampado.

Dada la crudeza del crimen, y por el hecho de tener a la madre de Sandra en el plató, muchos espectadores se indignaron al comprobar que Viva la vida contactaba con uno de los cuatro condenados por el crimen, Ramón Santiago Jiménez, que tenía 17 años en aquel entonces.

Así, emitieron una entrevista bajo el cartel de exclusiva de este hombre que ahora se dedica al rap.

“Yo participé en todo, en la violación, en el asesinato y en todo, te digo que sí que lo hice porque me lo dijo un juez, yo no lo recuerdo”, decía el asesino confeso, en una charla de la que solo se escuchaba el audio y que fue acompañada por diversas imágenes de archivo.

El asesino aseguró que “está aprendiendo a vivir con lo que hizo porque se siente tremendamente arrepentido y piensa en ello todos los días” y que en la actualidad “se pegaría tres tiros en la cabeza antes de volver a hacer algo así”. Añadía, además, que ahora se dedica al rap porque “me refugié en la música, porque era lo único que me evadía del tiempo”, aunque se ha visto envuelto en polémicas porque algunas de sus letras, que él mismo compone, hablan de matar y de violencia.

En el plató, María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra Palo, no sintió compasión por el entrevistado. “Me da igual si él puede o no vivir u olvidar lo que pasó, yo no puedo porque el asesinato de mi hija fue el más cruel de la historia, le hicieron todo lo peor que se le puede hacer a un ser humano, la violaron, la atropellaron, la quemaron viva, no me vale lo que está diciendo porque mi corazón está roto, lo que le hicieron a Sandra no lo hacen ni los animales como él dice”, aseguró. Y añadía: “Me da igual que ahora sea padre, él nunca va a poder ponerse en mi lugar ni en el de mi marido o mis hijos, él nunca va a saber lo que es realmente el dolor”.

En las redes sociales muchos espectadores dejaron constancia de su enfado por esta entrevista. No entendían que el programa considerase un dato de interés el lograr el testimonio del asesino, y menos, que su entrevista se emitiese con la madre de la víctima en el plató. Algunos incluso pidieron un boicot publicitario al programa, al más puro estilo del caso de La Noria.

Sandra Palo, una joven de 22 años que fue secuestrada, violada en grupo, atropellada y quemada viva.

Hoy en Viva la vida van a dar voz a uno de sus asesinos, Ramón Santiago.

Se les debería caer la cara de vergüenza.#VivaLaVida483 pic.twitter.com/vnqAnMiJR1 — Andrea💫 (@atorromm) February 19, 2022

Emma García pidiendo perdón a la madre de Sandra Palo cuando la ve llorar al ver la entrevista del asesino.



El perdón no vale, haberlo pensado antes de entrevistar a asesinos y llevar a la madre a verlo.



No todo vale. @VivaLaVidaT5 — Hector Reinosa (@HectorReinosa_) February 19, 2022

No me puedo creer, que en Viva la Vida le den una entrevista a uno de los asesinos de Sandra Palo. fue secuestrada, violada , atropellada y quemada viva. #YoMeRebelo19F — Sr Peter Marea Azul 💙 (@Sr_Peter_) February 19, 2022

Telecinco premiada con Meninas feminista del Gobierno, esta tarde llevan al plató de Viva la Vida a uno de los asesinos de la niña Sandra Palo secuestrada , violada , atropellada varias veces y quemada viva.

ESTO NO SE PUEDE CONSENTIR — COMPARTIENDO LOCURAS (@SalvajeyyLibre) February 19, 2022

Después de lo de ayer entrevistando al asesino de Sandra Palo, que cancelen @VivaLaVidaT5. @mediasetcom, si ya lo hicisteis con La Noria por algo muy parecido, también deberíais hacerlo de nuevo. Y si no, boicot a quien se anuncie durante el programa. — David 💢🏳️‍🌈 (@David_Urdinguio) February 20, 2022

Boicot a @VivaLaVidaT5 por darle voz a uno de los asesinos de Sandra Palo. #VivaLaVida483 #BoicotVivalaVida — rosyta (@rosaher54956745) February 19, 2022

El programa @VivaLaVidaT5 entrevista a uno de los violadores y asesinos de Sandra Palo.

¿Os acordáis de 'La noria', el programa que se hundió por el boicot a sus anunciantes, por la entrevista que dieron a la madre de 'El Cuco'?

Pues eso. ASCO.https://t.co/v0Dp8oVIJI — Antonio Pérez (@ToniPress) February 20, 2022

