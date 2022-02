Oriana Marzoli y su exnovio, detenidos tras un fuerte altercado, según 'Viva la vida'

Oriana Marzoli y su exnovio, Eugenio Gallego, han sido detenidos tras protagonizar una violenta discusión. Según ha informado el periodista Juan Luis Galiacho este domingo en Viva la vida, los agentes se presentaron en casa de la polémica influencer a las ocho de la mañana, alertados por el escándalo, y decidieron trasladarla a ella y a su expareja a dependencias policiales.

El colaborador del programa de Telecinco ha asegurado que se trata de un altercado "entre ellos dos y ha sido bastante duro", tanto que ambos "han llegado con contusiones y con un gran estado de nervios". Por este motivo, los dos han pasado la noche en el calabozo y prestando declaración.

Isabel Rábago, por su parte, ha ampliado la información con datos aportados por fuentes policiales. Según relata la periodista, fue un vecino quien avisó a la policía: "Oriana y este chico estaban teniendo una bronca tremenda y se está viendo si Oriana presenta una denuncia contra la otra persona implicada pese a que ha sido un intercambio de actitudes violentas".

El programa ha hablado, además, con otro de los exnovios de la polémica influencer. Iván González, con quien Oriana mantuvo una relación de varios años, ha intervenido en Viva la vida tras conocerse la noticia y se ha mostrado preocupado por su ex: "Si te soy sincero ahora no tenemos muy buena relación pero yo le tengo cariño y estoy preocupado por lo que pueda pasarle, la verdad".

Sin embargo, al extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no le sorprende la detención de Oriana y su exnovio: "No sé si es esta persona a la que os referís, pero intuyo que sí porque tienen una relación bastante rara, siempre están discutiendo y teniendo movidas".

Iván asegura que en una ocasión fue testigo presencial de una discusión entre su exnovia y Eugenio Gallego en una discoteca. "Llegaron a meterme a mí por medio, Oriana es una persona muy impulsiva que cuando se pone nerviosa no controla, yo con ella me he llevado más de un susto, cuando discutíamos yo me quitaba de en medio porque sé cómo se pone Oriana y no quería problemas", confiesa.

Sigue los temas que te interesan