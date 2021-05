Iván González, de extronista a la sombra de Oriana a estrella de los 'reality' de Telecinco

Oriana Marzoli aspiraba a ser la reina de los realities de Mediaset. La joven acostumbra a encadenar polémicas y da mucho juego cada vez que pisa un plató, pero su fallida experiencia en GH VIP y Supervivientes, donde causó baja voluntaria, empañó su currículum televisivo.

Sin embargo, la venezolana tuvo otra oportunidad en la primera edición de La casa fuerte, donde participó de la mano de su entonces nuevo novio, Iván González. La pareja logró el segundo puesto en el formato y aprovechó la convivencia para formalizar su relación, aunque acabarían rompiendo poco después.

La participación en La casa fuerte también le valió a Iván para alzarse como nuevo personaje televisivo. Y es que, aunque se dio a conocer en Mujeres y Hombres y Viceversa y posteriormente colaboró en Ya es mediodía, fue en el reality de Telecinco donde se conoció su faceta más atractiva para la audiencia.

Ivan González participó en 'La casa fuerte' con Oriana Marzoli. Mediaset

Después de demostrar sus facultades como concursante, el extronista está sorprendiendo a los espectadores con su papel como colaborador en Supervivientes. En concreto, el joven participa en las entregas de Tierra de nadie y ha logrado protagonizar algunos de los momentos más comentados de la edición.

Este mismo martes, Iván no dudaba en enfrentarse a Rocío Flores tras ver un vídeo de Olga Moreno atacando a Rocío Carrasco. "Esto es parte del contenido y hay que comentarlo. (...) Lo que yo he visto en el documental es que quien puso difícil la separación fue la otra parte", aseveraba.

"Te hablo de lo que he visto en la tele", insistía ante Rocío Flores, que le escuchaba visiblemente molesta. "El otro día en El programa de Ana Rosa dijiste que llamaste a tu madre en tres ocasiones y ahora que Olga dice que la has llamado 80 tú también dices que fueron 80", espetaba el colaborador. Unas palabras que muchos de los detractores de la hija de Antonio David han aplaudido en redes sociales.

Ha tenido Iván que ponerle las cosas sobre la mesa a Rocío, para que de repente quiera la niña cambiar de tema y desvincularse diciendo que ahí solo esta para comentar Supervivientes.



Si no hay talonario o aplausitos de palmeros, no le interesa. #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/W3rigcoHPX — Sr. Amargado (@SrAmargado24H) May 11, 2021

En el mismo programa, el que fuera novio de Oriana también dedicaba un zasca a su exnovia, que también participa en las galas. El joven se refería a Olga y Valeria como "dos personas que no saben dialogar sin discutir. Y las personas que no escuchan a otras personas, solo se escuchan a sí mismas".

En ese momento, Carlos Sobera entendía las palabras de Iván como una pulla a Oriana: "Oriana cree que estáis hablando de vuestra relación porque de repente le ha entrado un ataque de risa", apuntaba el presentador. "Yo con Oriana no hablo porque últimamente...", respondía el colaborador.

"Me he reído sola, Rafa se ha reído y ya está. No voy a entrar en esto", espetaba ella. Pero Iván sentenciaba el intercambio de reproches con una pulla a su exnovia: "Yo no dialogo con personas que quieren discutir y que no se comportan bien".

Con estas intervenciones, el extronista, que además tuvo una fugaz relación con Valeria Marini, concursante de Supervivientes 2021, se ha ganado un hueco en los platós de Telecinco, una presencia que cada vez más espectadores aplauden, mientras que cuestionan la de su expareja, que ha llegado a estar vetada en la cadena.